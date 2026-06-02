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Кузьменко Максим

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики 1
16.11.2023 «Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кузьменко Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
Biplanum - Бипланум 10 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
SAP SE 5557 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 18 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1186 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2874 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2074 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2669 1
Металлы - Никель - Nickel 356 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 289 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2933 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4372 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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