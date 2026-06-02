Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кузьменко Максим
СОБЫТИЯ
|02.06.2026
|Цифровая трансформация бюджетирования в ОТЛК ЕРА: кейс железнодорожной логистики 1
|16.11.2023
|«Норникель» автоматизировал интеграцию данных SAP с IBM 1
Кузьменко Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 1
|Biplanum - Бипланум 10 1
|IBM - International Business Machines Corp 9659 1
|SAP SE 5557 1
|Петров Павел 10 1
|Кривоносов Денис 5 1
|Кочнева Людмила 1 1
|Миллер Анастасия 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.