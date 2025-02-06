«МегаФон» импортозаместил обработку данных

«МегаФон» приступил к работам по миграции своей аналитической платформы на отечественное программное обеспечение. Базовым партнером сотового оператора в этом процессе стал разработчик на рынке систем управления и обработки данных — группа Arenadata. Внедрение новой платформы позволит «МегаФону» решать весь комплекс бизнес-задач по развитию корпоративного хранилища данных (КХД) с использованием исключительно российских решений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В соответствии с соглашением, заключенным между «МегаФоном» и Arenadata, мобильный оператор приобрел лицензии на три продукта вендора: систему управления базами данных (СУБД) Arenadata DB на базе Greenplum\Greengage, СУБД для быстрой аналитики Arenadata QuickMarts на базе ClickHouse и экосистему сервисов для хранения, обработки и анализа больших объемов данных любого типа ADH на базе Spark, Trino, Impala c возможностью хранения в HDFS и S3-совместимом Ozone.

Все три решения полностью замещают продукты иностранного ПО, используемого сейчас оператором, и закрывают текущие потребности «МегаФона» в хранении и обработке корпоративных данных.

Базовым компонентом КХД станет Arenadata DB, предназначенная для развития и эксплуатации в том числе задач клиентской аналитики, подготовки финансовой, управленческой и регуляторной отчетности, а также подготовки данных и анализа результатов маркетинговых кампаний.

Arenadata DB обеспечивает сбор, трансформацию и интерпретацию данных, поступающих из более чем сотни систем-источников, в том числе биллинговых систем «МегаФона».

Arenadata QuickMarts позволяет проводить анализ большого объема данных быстрее традиционных систем, без дополнительной нагрузки на хранилище данных. Наконец, третий продукт — ADH — предназначен для решения прикладных задач, таких как аналитика больших данных и алгоритмы машинного обучения.

Миграция на российское ПО для аналитики и хранения данных в последние два года стала актуальной задачей для многих российских компаний. Оборудование и ПО, используемое ранее, было приобретено у иностранных поставщиков, ушедших с российского рынка.

Закупаемое программное обеспечение от Arenadata соответствует требованиям информационной безопасности, что подтверждается сертификацией Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Соглашению с группой Arenadata предшествовал этап тестирования всех продуктов компании в «МегаФоне», который занял более полугода. Сейчас процесс миграции перешел в активную фазу, а полный переход на отечественные решения планируется завершить до 2028 г., при этом все работы по миграции ПО будут проходить поэтапно», — сказал Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными «МегаФона».

«МегаФон реализует масштабный проект по миграции своих хранилищ данных на продукты Arenadata. Его реализация позволит оператору достигнуть технологического суверенитета и закрыть весь спектр базовых потребностей для работы с данными, используя самые современные и востребованные на российском рынке решения», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.