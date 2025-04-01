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Сател СИЗАР Система Записи и Аналитики Разговоров
|01.04.2025
|Как оптимизировать работу операторов контакт-центра и улучшить клиентский опыт 1
|04.12.2024
|САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР 1
|19.09.2024
|САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления 1
Сател и организации, системы, технологии, персоны:
|Сател - Зиакс - Ziax 9 1
|Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 132 1
|Романов Роман 36 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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