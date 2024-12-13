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Росхим Русский водород



13.12.2024 Давыдов Эдуард Маликович: генеральный директор «БСК» и «Росхим» 1
19.08.2024 Гигант российской химической промышленности платит два миллиарда «дочке» «Росхима» за обслуживание ИТ-инфрастуктуры 1
23.05.2024 Эра SAP уходит. Российские промышленники смотрят в сторону «Галактики» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Росхим и организации, системы, технологии, персоны:

УльтимаТек - UltimaTec. 18 1
Карболит 2 1
Oracle Corporation 6688 1
8213 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Галактика - Корпорация 1467 1
SAP SE 5279 1
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
Метафракс Групп - Метафракс Кемикалс - Метанол Губахинский химический завод ПО - Метафракс Трейдинг 13 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 11 1
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Транснефть 299 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1780 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 776 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 583 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
Растопшин Павел 46 1
Мальков Антон 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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