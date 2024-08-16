Гигант российской химической промышленности платит два миллиарда «дочке» «Росхима» за обслуживание ИТ-инфрастуктуры
Крупный производитель метанола «Метафракс-Кемикалс» заключил двухмиллиардный контракт на обслуживание своей ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры четырех дочерних компаний с «дочкой» химического холдинга «Росхим».
Два миллиарда за обслуживание
Как выяснил CNews, «Метафракс-Кемикалс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных заключил двухмиллиардный контракт с компанией-подрядчиком на обслуживание своей ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры четырех дочерних компаний.
Обслуживание охватывает следующие дочерние компании «Метафракса»: производителя синтетических смол ООО «Метадинеа», торговое подразделение «Метафракс Трейдинг», строительное подразделение «МетаТрансСтрой» и индустриальный парк «Карболит».
Тендер был размещен на сайте госзакупок 21 июня 2024 г. 10 июля был определен поставщик. Двухмиллиардный контракт получила компания ООО «Рхит», являющаяся «дочкой» химического холдинга «Росхим».
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Рхит» предоставляет консультационные услуги в сфере компьютерных технологий и занимается оптовой торговлей оборудованием. Она была основана 20 октября 2023 г. На момент подготовки данного материала в компании числится ноль сотрудников.
Контракт на обслуживание ИТ-инфраструктуры с ООО «Рхит» «Метафракс» заключил на пять лет. Начальная сумма контракта составила 1,84 млрд руб.
Какие работы проводятся
В техническом задании указано, что работы проводятся с целью создания для пользователей эффективного рабочего процесса в информационный системы компании и ее «дочек» и функционирования систем автоматизации рабочих процессов, обработки и хранения информации.
Подрядчик должен обеспечить техническое обслуживание оборудования, включая системы видеонаблюдения, автоматизированные рабочие места (АРМ), серверное оборудование и системы хранения данных (СХД). В перечень услуг входят учет, профилактическое обслуживание, тестирование и обновление программного обеспечения, мониторинг работоспособности и восстановление систем. Также предусмотрены услуги по ремонту и замене оборудования.
По условиям контракта подрядчик обязан предоставить консультационные услуги, включающие оперативную информационную поддержку пользователей в решении проблем, связанных с работой информационных систем. Важно отметить, что данные услуги не предполагают обучение пользователей.
Кроме того, в тендере предусматривается сопровождение информационных систем, которое включает в себя выявление и устранение инцидентов, сбор и анализ информации о некорректной работе систем и оборудования, выполнение внеплановых запросов на обслуживание и учет расходных материалов.
Важным компонентом является администрирование, охватывающее установку и настройку информационных систем, резервное копирование данных, контроль лицензионного статуса, подключение пользователей и установку обновлений.
В тендер включены интеграционные услуги, которые подразумевают проверку взаимодействия систем, установку коннекторов и мониторинг интеграционных модулей.
Предлагаются услуги по развитию информационных систем, которые включают реализацию изменений, анализ проектных решений, формулировку функциональных требований, а также участие в тестировании и внедрении новых систем.
Какое ПО попадает под обслуживание
Кроме оборудование под техническое обслуживание попадает и ПО компании. Среди них корпоративная ИС Oracle E-Business Suite, платформа для создания интегрированных систем бизнес-аналитики и хранилищ данных Oracle Business Intelligence, 1С (зарплата и управление персоналом, управление холдингом, WMS Логистика и документооборот), российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24».