Гигант российской химической промышленности платит два миллиарда «дочке» «Росхима» за обслуживание ИТ-инфрастуктуры

Крупный производитель метанола «Метафракс-Кемикалс» заключил двухмиллиардный контракт на обслуживание своей ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры четырех дочерних компаний с «дочкой» химического холдинга «Росхим».

Два миллиарда за обслуживание

Как выяснил CNews, «Метафракс-Кемикалс» — один из крупнейших российских производителей метанола и его производных заключил двухмиллиардный контракт с компанией-подрядчиком на обслуживание своей ИТ-инфраструктуры и инфраструктуры четырех дочерних компаний.

Обслуживание охватывает следующие дочерние компании «Метафракса»: производителя синтетических смол ООО «Метадинеа», торговое подразделение «Метафракс Трейдинг», строительное подразделение «МетаТрансСтрой» и индустриальный парк «Карболит».

Тендер был размещен на сайте госзакупок 21 июня 2024 г. 10 июля был определен поставщик. Двухмиллиардный контракт получила компания ООО «Рхит», являющаяся «дочкой» химического холдинга «Росхим».

«Метафракс-Кемикалс» «Метафракс-Кемикалс» заключила двухмиллиардный контракт на обслуживание своей ИТ-инфраструктуры

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Рхит» предоставляет консультационные услуги в сфере компьютерных технологий и занимается оптовой торговлей оборудованием. Она была основана 20 октября 2023 г. На момент подготовки данного материала в компании числится ноль сотрудников.

Контракт на обслуживание ИТ-инфраструктуры с ООО «Рхит» «Метафракс» заключил на пять лет. Начальная сумма контракта составила 1,84 млрд руб.

Какие работы проводятся

В техническом задании указано, что работы проводятся с целью создания для пользователей эффективного рабочего процесса в информационный системы компании и ее «дочек» и функционирования систем автоматизации рабочих процессов, обработки и хранения информации.

Подрядчик должен обеспечить техническое обслуживание оборудования, включая системы видеонаблюдения, автоматизированные рабочие места (АРМ), серверное оборудование и системы хранения данных (СХД). В перечень услуг входят учет, профилактическое обслуживание, тестирование и обновление программного обеспечения, мониторинг работоспособности и восстановление систем. Также предусмотрены услуги по ремонту и замене оборудования.

По условиям контракта подрядчик обязан предоставить консультационные услуги, включающие оперативную информационную поддержку пользователей в решении проблем, связанных с работой информационных систем. Важно отметить, что данные услуги не предполагают обучение пользователей.

Кроме того, в тендере предусматривается сопровождение информационных систем, которое включает в себя выявление и устранение инцидентов, сбор и анализ информации о некорректной работе систем и оборудования, выполнение внеплановых запросов на обслуживание и учет расходных материалов.

Важным компонентом является администрирование, охватывающее установку и настройку информационных систем, резервное копирование данных, контроль лицензионного статуса, подключение пользователей и установку обновлений.

В тендер включены интеграционные услуги, которые подразумевают проверку взаимодействия систем, установку коннекторов и мониторинг интеграционных модулей.

Предлагаются услуги по развитию информационных систем, которые включают реализацию изменений, анализ проектных решений, формулировку функциональных требований, а также участие в тестировании и внедрении новых систем.

Какое ПО попадает под обслуживание

Кроме оборудование под техническое обслуживание попадает и ПО компании. Среди них корпоративная ИС Oracle E-Business Suite, платформа для создания интегрированных систем бизнес-аналитики и хранилищ данных Oracle Business Intelligence, 1С (зарплата и управление персоналом, управление холдингом, WMS Логистика и документооборот), российский сервис для управления бизнесом «Битрикс24».