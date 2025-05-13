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Астахов Сергей
Астахов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
|Алешкин Сергей 65 3
|Денисов Владислав 4 3
|Евграфьев Евгений 3 3
|Елисеев Максим 3 3
|Коробкина Евгения 3 3
|Николаев Максим 5 3
|Миллер Сергей 43 2
|Болсуновский Михаил 12 2
|Балагуров Андрей 8 2
|Козлов Павел 21 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Прунтов Кирилл 2 2
|Тютюнник Александр 41 2
|Можчиль Артем 2 2
|Уланов Вадим 4 2
|Павлюк Александр 6 2
|Галкин Николай 112 2
|Тюренков Алексей 6 2
|Серов Сергей 9 2
|Вищук Сергей 2 2
|Мосиенко Сергей 2 2
|Ефаров Юрий 8 2
|Кузьминов Илья 11 2
|Воробьев Савва 3 2
|Бочкин Александр 34 1
|Дорошенкова Наталья 1 1
|Озеров Владимир 7 1
|Агашин Роман 2 1
|Маслов Сергей 3 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Лазуков Станислав 31 1
|Союзнова Татьяна 1 1
|Sports.ru - Спортс.ру 28 3
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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