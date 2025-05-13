Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174501
ИКТ 13576
Организации 10611
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3452
Системы 25523
Персоны 74845
География 2834
Статьи 1515
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

Астахов Сергей



13.05.2025 Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты 1
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения 1
26.09.2023 Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности 1
28.02.2023 Названы интересные примеры использования больших данных 1
01.02.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
17.01.2023 Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля 1
22.03.2018 Российские IT-компании представят властям Пакистана решения в области «умного города» 1
13.12.2006 Россия топчется у Рубикона: итоги круглого стола 1
13.12.2006 Россия топчется у Рубикона: итоги круглого стола 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Астахов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 2
Google LLC 11932 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 2
Совзонд - Sovzond 118 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 2
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 2
Ракурс НПФ 162 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 179 2
Luxms 85 2
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 2
Easy Report 8 2
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 23 2
Интехком - Intechcom 8 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
iDVP Консорциум 6 1
Ростелеком 9892 1
Infomaximum - Инфомаксимум 36 1
Querify Labs - Кверифай Лабс 6 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 67 1
Vuzix 9 1
Virsign - Вирсайн Инновации 5 1
Абсолют Банк 235 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 3
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 92 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 2
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
Газпром ПАО 1362 1
Ингосстрах СПАО 433 1
Совкомбанк жизнь - МетЛайф - Metlife Alico - RUS AIG - Страховая компания AIG Россия - Страховая компания АИГ Лайф - Страховая компания АЛИКО 11 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 3
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 1
Судебная власть - Judicial power 2336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6830 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 629 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1817 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28209 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1426 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8051 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1107 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7039 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28782 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2874 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1295 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4100 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1467 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 586 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8828 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5529 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16330 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12956 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9618 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7636 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21058 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2793 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 476 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 2
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 111 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 244 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1116 1
Infomaximum - Proceset Process mining 33 1
Querify Labs - CedrusData 5 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Meta Platforms - Facebook - Trino 15 1
Алешкин Сергей 65 3
Денисов Владислав 4 3
Евграфьев Евгений 3 3
Елисеев Максим 3 3
Коробкина Евгения 3 3
Николаев Максим 5 3
Миллер Сергей 43 2
Болсуновский Михаил 12 2
Балагуров Андрей 8 2
Козлов Павел 21 2
Рейтман Юрий 6 2
Прунтов Кирилл 2 2
Тютюнник Александр 41 2
Можчиль Артем 2 2
Уланов Вадим 4 2
Павлюк Александр 6 2
Галкин Николай 112 2
Тюренков Алексей 6 2
Серов Сергей 9 2
Вищук Сергей 2 2
Мосиенко Сергей 2 2
Ефаров Юрий 8 2
Кузьминов Илья 11 2
Воробьев Савва 3 2
Бочкин Александр 34 1
Дорошенкова Наталья 1 1
Озеров Владимир 7 1
Агашин Роман 2 1
Маслов Сергей 3 1
Сорокин Сергей 13 1
Лазуков Станислав 31 1
Союзнова Татьяна 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 6
Россия - РФ - Российская федерация 148266 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 3
Израиль 2751 2
Земля - планета Солнечной системы 10458 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14279 2
Китай - Тайвань 4036 2
Европа 21900 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 454 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 689 1
Индия - Пенджаб 17 1
Африка Центральная 40 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5937 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 3
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 17 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5296 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8739 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5761 2
Взрывозащита - Взрывоопасные зоны - ATEX directives - директивы ЕС, требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде 61 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10123 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9005 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5685 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3698 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7068 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1420 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 461 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2195 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5964 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1268 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5069 1
Sports.ru - Спортс.ру 28 3
CNews RND - R&D.CNews 2273 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 193 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 988 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2062 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153