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Воробьев Савва
Воробьев Савва и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
|НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 2
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
|Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 452 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
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