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Воробьев Савва



24.04.2025 Визуальные фильтры для промышленных задач. Маленькое улучшение в рамках сложных процессов 1
20.12.2023 «Интехком» завершила проект для НЛМК, реализованный на основе технологии машинного зрения 1
26.09.2023 Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Воробьев Савва и организации, системы, технологии, персоны:

Интехком - Intechcom 8 3
Vuzix 9 1
Virsign - Вирсайн Инновации 5 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 593 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4068 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1291 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1506 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9786 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1629 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24566 1
Астахов Сергей 8 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 452 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5055 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1264 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
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