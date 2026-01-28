Разделы

Айбим iBIM

Айбим - iBIM

Компания Айбим поставляет технологии для автоматизации строительства и оказывает услуги по комплексному консалтингу в проектах цифровизации для девелоперских, промышленных и инфраструктурных компаний.

28.01.2026 Решение на базе «Форсайт. Аналитическая платформа» от RAMAX Group поможет повысить скорость и эффективность принятия решений в Upstream-проектах 3
04.06.2024 С Oracle на Postgres Pro: как «Айбим» провела миграцию АИС «Московской государственной экспертизы» 1
15.06.2020 В Connected BIM назначен глобальный CEO 1
20.02.2016 Autodesk создает новый тип партнерской сети в России 1

Adobe Systems 1573 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 269 1
Connected BIM 2 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 502 1
SAP SE 5453 1
Cisco Systems 5231 1
Microsoft Corporation 25310 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1706 1
9080 1
Oracle Corporation 6895 1
Autodesk 625 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 3
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 446 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5964 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1273 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 38 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 878 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pg_probackup 46 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1120 1
Тарасов Арсений 44 1
Зотов Алексей 63 1
Морозова Анастасия 36 1
Лопатин Леонид 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Турция - Турецкая республика 2500 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13578 1
Ближний Восток 3046 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2968 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11442 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 1
