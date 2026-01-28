Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айбим iBIM
Компания Айбим поставляет технологии для автоматизации строительства и оказывает услуги по комплексному консалтингу в проектах цифровизации для девелоперских, промышленных и инфраструктурных компаний.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Айбим и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасов Арсений 44 1
|Зотов Алексей 63 1
|Морозова Анастасия 36 1
|Лопатин Леонид 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415404, в очереди разбора - 727375.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.