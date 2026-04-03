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Айбим Larix Ларикс

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.04.2026 МТС и «Айбим» будут предлагать совместные решения для цифровизации строительной отрасли 1
09.06.2025 «СОДИС Лаб» и Larix завершили интеграцию своих решений на базе BIM 3
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Айбим и организации, системы, технологии, персоны:

Техзор - ИТМС 6 1
Hardroller - Цифровой Актив 1 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Softline - Софтлайн 3743 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
WayRay 8 1
TraceAir 3 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 1
Айбим - iBIM 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Связной ГК 1401 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Gett 88 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Фармстандарт АО 48 1
Альфа-Групп 745 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Runa Capital 158 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 14 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 20 1
Gagarin Capital Partners 6 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
the Untitled Venture 3 1
Петровский парк 4 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 615 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
Экзоскелет - Exoskeleton 114 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Stafory - робот Вера 377 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
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Рябенький Игорь 17 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
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Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Шахраманьян Андрей 9 1
Подколзин Павел 11 1
Кушнер Алекс 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 1
Ведомости 1466 1
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