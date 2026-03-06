Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Техзор ИТМС

Техзор - ИТМС

«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.03.2026 КРНО повысила оперативность управления проектами с помощью Project Lad 1
05.12.2025 «Техзор»: цифровизация стройплощадок – зона высокого роста в девелопменте 3
21.08.2025 Импортозамещение ПО в строительной сфере: Реализовано шесть проектов для разных задач 1
01.08.2025 Пермские ИТ-компании внедрили совместное решение для быстрого и прозрачного гарантийного ремонта 2
11.04.2025 «Мажордом» провел интеграцию с системой цифровизации строительства «Техзор» 1
01.10.2024 Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего» 1
21.05.2024 «Техзор» и «Юникорн» реализовали совместное решение по устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств застройщика 4

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Техзор и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 69 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
9136 1
Философт - Philosoft 70 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8351 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 1
Связной ГК 1385 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 586 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 59 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 1
MR Group - МР Групп - MR Office 41 1
Петровский парк 4 1
Larix 3 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Строительство 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 582 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5725 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12365 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 2
Промышленное ПО - Industrial Software - Индустриальное ПО - Промышленное программное обеспечение 173 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4756 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6985 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1144 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4865 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12168 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11565 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1567 1
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 229 1
MR - Mixed Reality - Смешанная реальность 36 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 455 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 975 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7740 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2091 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7400 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2470 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4169 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2481 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 954 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1095 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1918 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2387 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7087 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3434 1
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 29 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2027 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 72 2
Microsoft Windows 16480 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 62 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 16 1
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 87 1
Философт - Мажордом 44 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 27 1
Бородкин Андрей 4 3
Перминова Светлана 48 2
Зуев Иван 3 1
Михайлик Константин 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невская ратуша - административно-деловой квартал 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18888 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1043 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 351 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6324 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3818 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4357 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 90 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6367 1
Паспорт - Паспортные данные 2748 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2032 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1178 1
Аудит - аудиторский услуги 3154 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240