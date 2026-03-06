Получите все материалы CNews по ключевому слову
Техзор ИТМС
«Техзор» – облачное решение для автоматизации строительного контроля на протяжении всего цикла строительства. Система позволяет фиксировать нарушения, выявлять недостатки в рамках приемки/передачи помещений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Техзор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 69 2
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 1
|1С 9136 1
|Философт - Philosoft 70 1
|Бородкин Андрей 4 3
|Перминова Светлана 48 2
|Зуев Иван 3 1
|Михайлик Константин 38 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.