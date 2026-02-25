Разделы

Артамонов Анатолий


СОБЫТИЯ


25.02.2026 Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне 1
12.11.2019 Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона 1
08.10.2019 Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области 2
27.08.2018 В Калуге прошел форум «Цифровая эволюция» 1
12.04.2016 Минкомсвязи России, Правительство Калужской области и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.03.2016 Услуги МФЦ доступны для 98,6% жителей Калужской области 1
03.07.2015 Руководство Калужской области признало ЕИРЦ эффективным проектом 1
30.09.2013 Глава Минкомсвязи обсудил с руководством регионов планы по обеспечению равного доступа к услугам связи 1
01.04.2013 В Калуге успешно протестировали транспортное приложение УЭК 1
21.03.2013 Жители Калужской области начали получать универсальные электронные карты 1
05.09.2007 Samsung: строительство завода в России стартовало 1
13.06.2007 Samsung и LG будут соревноваться с российскими заводами 1
30.03.2007 Россия и космос: калужские ответы 1
09.02.2007 Россия отмечает 110-летие Александра Чижевского 1
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом 1
31.05.2002 В Обнинске строят технопарк 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Артамонов Анатолий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10135 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 3
Samsung Electronics 10731 2
Ростелеком 10446 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3167 2
LG Electronics 3687 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 628 2
Yandex - Яндекс 8647 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9256 1
Jabil - Джейбил 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8332 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Наукоград - технопарк 151 2
Ворсино Индустриальный парк 9 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 1
Stada - Hemofarm - Хемофарм 4 1
Цифровая эволюция АНО 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 910 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 377 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 237 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 794 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12387 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1231 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9491 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2060 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7378 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6651 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 455 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2886 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8855 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5965 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13129 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 315 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25607 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5419 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7207 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9520 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1635 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1400 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 395 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2707 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 378 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4863 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1680 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1536 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9620 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2096 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 1
FreePik 1538 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1057 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1545 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Попов Алексей 338 3
Миронов Игорь 4 2
Путин Владимир 3393 2
Никифоров Николай 1137 2
Боярский Сергей 42 1
Боженов Сергей 4 1
Покровский Иван 133 1
Скляр Геннадий 32 1
Журавлев Николай 7 1
Херсонцев Алексей 93 1
Перминов Анатолий 131 1
Зродников Анатолий 1 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Степашин Сергей 31 1
Чижевский Александр 6 1
Шаронов Дмитрий 2 1
Кузнецов Лев 5 1
Викулин Владимир 1 1
Кравцова Лариса 1 1
Цыба Анатолий 4 1
Шейкин Артем 43 1
Ковнир Евгений 75 1
Греф Герман 470 1
Эмдин Сергей 69 1
Зорин Александр 51 1
Кузнецов Станислав 158 1
Иванов Александр 105 1
Козырев Алексей 326 1
Калугин Сергей 168 1
Беглов Александр 33 1
Румянцев Александр 17 1
Савин Александр 15 1
Циолковский Константин 46 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 15
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 14
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 6
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 3
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 61 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 2
Земля - планета Солнечной системы 10703 2
Южная Корея - Республика 6888 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14558 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 1
Югославия 74 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 467 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Белоусово 5 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18410 1
Казахстан - Республика 5852 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Германия - Федеративная Республика 12974 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 852 1
Украина 7821 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1416 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1575 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 447 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10557 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17483 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4273 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20477 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5983 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 2
Образование в России 2579 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5933 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 587 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3416 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1255 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1964 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 231 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15309 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2505 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1410 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 321 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1254 1
Льготы - Льготные кредиты 154 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1431 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 435 1
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Самозапрет 37 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4347 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Ведомости 1309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 257 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Росатом - НИФХИ имени Л.Я. Карпова - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова 8 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
