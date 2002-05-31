Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция

В 1951 году ЦК КПСС поручило известному ученому и физику Игорю Васильевичу Курчатову создать в Обнинске атомную электростанцию. АЭС стала первым в мире примером рационального применения энергии атома. Спустя 3 года, 27 июня 1954 года, первая АЭС впервые произвела промышленный ток. Реактор первой атомной станций работал на быстрых нейтронах, который в настоящий момент времени задействуется в отдельных типах подводных атомных лодок. С 2002 года было принято решение об остановке реактора Обнинской АЭС. Это было обусловлено тем, что поддержка его безопасного функционирования с каждым годом обходилась все дороже, а последующее использование не имело научно-технической целесообразности.

Реактор первой в мире атомной электростанции в Обнинске, СССР, 1964 год.