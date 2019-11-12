Калужская область и АНО «Цифровая экономика» договорились об ускорении цифровой трансформации региона

Правительство Калужской области и организация «Цифровая экономика» будут совместно реализовывать проекты национальной программы «Цифровая экономика РФ» на территории региона. Соответствующее соглашение 12 ноября 2019 г. подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир на стратегической сессии «Цифровая прокачка региона».

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон для реализации проектов нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в Калужской области, в том числе на основе предложений организации «Цифровая экономика». В частности, планируется организовать совместную работу по запуску технологических решений в сферах госуправления, здравоохранения, образования, городского хозяйства, транспорта и промышленности для повышения эффективности их деятельности и удобства граждан.

Комментируя событие, Анатолий Артамонов подчеркнул актуальность для региона получения лучшего опыта и новых практик в одном их приоритетных направлений государственной политики: «Мы намерены в области активно продвигать все то, что связано с цифровизацией, изучать и применять лучшие практики. Это двигает не только экономику, двигает прогресс, но и, прежде всего, улучшает человеческий капитал, качество образования, стимулирует молодежь к получению высокой квалификации и качественного современного образования».

«Соглашение означает серьезное намерение взаимодействовать в целях ускорения цифровой трансформации региона. И такое взаимодействие уже началось: сегодня мы вместе с региональными органами власти и экспертами бизнеса проводим "Цифровую прокачку", подбирая решения для удобства жизни и работы граждан Калужской области. В основном это решения, проверенные на практике, которые включены в базу эффективных кейсов "Цифровой экономики". Верю, что Калужская область, как родина космонавтики и экономически развитый регион, способна на очень высокие технологические достижения», – отметил Евгений Ковнир.

Конкретные цифровые решения, приоритетные для внедрения именно в Калужской области, были определены на «Цифровой прокачке». Выбранные на стратсессии кейсы планируется запустить в 2019-2024 гг.