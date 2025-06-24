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Россия ДФО Сахалинская область Холмск
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 40 1
|Microsoft Windows 2000 8663 1
|Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 106 1
|Корячкин Олег 6 2
|Папиренко Евгений 2 2
|Эмдин Сергей 68 1
|Линник Иван 55 1
|Просвиркина Елена 5 1
|Кузьменко Сергей 6 1
|Дыг Василий 1 1
|Госунов Максим 1 1
|Маслак Федор 1 1
|Иваницкая Юлия 28 1
|Лейпи Алексей 20 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11320 3
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