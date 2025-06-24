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Россия ДФО Сахалинская область Холмск

Россия - ДФО - Сахалинская область - Холмск

УПОМИНАНИЯ


24.06.2025 «МегаФон» улучшил покрытие в городах Сахалина 1
15.02.2024 «Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов 1
13.09.2019 Tele2 развивает 4G на Курилах 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
18.07.2017 «Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области 1
25.04.2017 ТТК подключил Wi-Fi для клиентов Сбербанка на Сахалине и Курилах 1
08.12.2015 ТТК построил VPN-сеть для «Сбербанка» в Сахалинской области 1
06.03.2014 Tele2 развивает сеть дистрибуции на Сахалине 1
29.11.2011 Количество абонентов ТТК на территории Сахалина достигло 5 тыс. 1
09.04.2010 Доходы «ТТК-Сахалин» от оказания услуг связи в 2009 г. составили 52,76 млн руб. 1
01.04.2004 "Дальсвязь" расширила зону действия СТК на Сахалине 1
23.05.2003 Сахалинский транспорт продезинфицируют 1
23.05.2003 Сахалинский транспорт продезинфицируют 1
21.08.2002 "Сахалин Телеком Мобайл" запускает собственную сеть GSM-1800 1
09.08.2000 На Сахалине вновь произошло стихийное бедствие 1
07.06.1999 "ПрограмБанк" автоматизирует работу сети филиалов Морбанка 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2981 3
МегаФон 9354 2
Ростелеком 9989 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 254 1
ПрограмБанк 95 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
ВымпелКом - Билайн - СТ Мобайл - Сахалин Телеком Мобайл 17 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7714 3
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 15 2
Сбер - Сбербанк Дальневосточный банк 18 1
Почта России ПАО 2174 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Крокус Сити Молл 15 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 373 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12148 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1382 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21231 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8700 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28348 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53527 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8200 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24986 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12637 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2126 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4745 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11640 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68798 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12438 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6557 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1036 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3828 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4183 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16311 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12965 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14673 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8431 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1525 1
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 39 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14134 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5984 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32162 1
Мобильная связь - голосовые услуги 322 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2103 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10279 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10956 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1103 1
1G - AMPS - Advanced Mobile Phone Service - аналоговый стандарт сотовой связи сетей первого поколения 118 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3719 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 330 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3990 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11555 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8673 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16477 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 17 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 SIM-карты 40 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 106 1
Корячкин Олег 6 2
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Эмдин Сергей 68 1
Линник Иван 55 1
Просвиркина Елена 5 1
Кузьменко Сергей 6 1
Дыг Василий 1 1
Госунов Максим 1 1
Маслак Федор 1 1
Иваницкая Юлия 28 1
Лейпи Алексей 20 1
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Россия - РФ - Российская федерация 150056 6
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