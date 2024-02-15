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«Домклик» провёл быструю межрегиональную сделку с разницей во времени между покупателем и продавцом в 9 часов

Сервис недвижимости «Домклик» провёл первую асинхронную межрегиональную сделку, в которой покупателя и продавца разделяли 9 часовых поясов и 7,5 тыс. км. В момент проведения сделки продавец недвижимости находился в городе Холмске Сахалинской области, а покупатель — в Калининграде.

Раньше межрегиональные сделки проводились синхронно: для этого продавцу и покупателю нужно было одновременно прийти в офисы банка в разных городах. С учётом большого количества часовых поясов это не всегда было возможно. Теперь благодаря техническим доработкам через Домклик можно провести сделку во всех 11 часовых поясах страны. Например, сделки между Калининградской областью и Камчатским краем, разница во времени между которыми составляет 10 часов, теперь стали реальностью.

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Цифровизация

Асинхронная межрегиональная сделка проходит в два этапа. Вначале продавец один раз посещает офис банка, проходит идентификацию, выпускает усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и сверяет все параметры сделки. Затем покупатель приходит в банк, а продавец дистанционно, в любом удобном для него месте вне офиса, подписывает документы ранее выпущенной УКЭП. Всё остальное берёт на себя Домклик. О всех действиях по сделке он информирует участников по SMS и электронной почте.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, сказал: «Домклик» проводит 3 тыс. межрегиональных сделок в месяц — это востребованная услуга. Теперь такие сделки станут ещё удобнее и доступнее во всех часовых поясах нашей страны. Пока сервис доступен только для ипотечных сделок, но мы будем масштабировать эту услугу на любые сделки с недвижимостью, в том числе за собственные средства».

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