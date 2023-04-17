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MTN Group M-Cell

MTN Group - M-Cell

СОБЫТИЯ

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17.04.2023 Veon предложили вывести на биржу украинского сотового оператора 1
30.06.2022 Основатель «Билайна» вернулся в совет директоров Veon 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
24.02.2016 Google и сотовые операторы сговорились уничтожить SMS 1
11.04.2014 Восемь крупнейших операторов Ближнего Востока и Африки объединят инфраструктуру 1
28.05.2013 МТТ расширяет пул международных операторов связи 1
29.02.2012 Президент Ericsson рассказал о новых продуктах и контрактах 1
06.02.2012 Африканских связистов обвинили в помощи иранской ядерной программе 1
10.06.2011 “Билайну” компенсируют убытки его же акциями 1
11.10.2010 Слияние VimpelCom и Orascom оказалось под угрозой срыва 1
25.02.2010 Кризис не научил. Телеком-рынку грозит застой 1
25.02.2010 Kaspersky Mobile Security защитит абонентов африканского оператора MTN 1
25.12.2009 Грозит ли крах российскому телекому 1
23.10.2009 Русские связисты штурмуют Африку 1
10.12.2008 Сотовая связь: кризис "зовет" российских операторов домой 1
22.09.2008 Русские связисты прозванивают Африку 1
18.07.2008 «Мегафон» пополнил список роуминговых направлений сетями из 8 стран 1
02.04.2008 Altimo идет в Индию по стопам «Системы» 1
26.12.2007 Прорыв: МТС выходит в Иран 1
26.10.2007 Moody’s повысило рейтинг АФК «Система» 1
02.07.2007 Русские связисты прорывают блокаду Ирана 1
24.10.2006 В Иране запущена первая частная сеть 1
05.07.2006 Русские сотовики проиграли битву в Египте 1
19.06.2006 Мировой телеком завязывает с глобализацией 1
18.01.2006 Объем продаж Huawei Technologies увеличился на 40% 1
25.05.2004 Ericsson поставит в Африку оборудование на $1,5 млрд. 2
01.10.2003 MMS защитит южноафриканских водителей от пробок и аварий 1
31.01.2002 Новые возможности международного роуминга для абонентов "Соник Дуо" 1
19.11.2001 Парламент ЮАР принял закон об открытии рынка стационарной телефонной связи 1
15.11.2001 Шри Ланка модернизирует свою сеть стандарта GSM при помощи Alcatel 1
28.09.2001 В Нигерии скоро начнет работу третья сеть стандарта GSM 1
21.08.2001 Ericsson поставит в Нигерию системы GSM для трех операторов 1
10.08.2001 В Нигерии появилась мобильная связь 1
21.09.2000 Avaya поставит оборудование и решения компаниям Jabatan Telekom Brunei и MTN Networks Pte Ltd 1
08.06.1999 ICO заключила договор о сотрудничестве с южноафриканским оператором сотовой связи MTN International 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

MTN Group и организации, системы, технологии, персоны:

Vodafone Group 1413 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9547 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 827 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 763 9
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 126 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1921 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1578 6
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 6
Ooredoo QSC - Qtel Group - Qtelecom - Qatar Telecom 32 5
МегаФон 10902 5
Huawei 4704 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
China Mobile - China Mobile Communications Group - China Mobile System Integration 439 5
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 5
Millicom International Cellular SA 57 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 4
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 4
America Movil 55 4
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 4
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 4
PLDT - Smart Communications 22 3
MCCI - Mobile Communications Company of Iran 4 3
Vodafone Group - Vodacom Group - Vodacom Congo - Vodacom Tanzania 16 3
Deutsche Telekom 956 3
Киевстар - Kyivstar 571 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 3
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 3
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 3
Google LLC 12771 3
Omnium Telecom Algeria - Djezzy - Orascom Telecom Algeria - Алжирский сотовый оператор 47 3
Econet Global - Econet Wireless 18 3
Globe Telecom 32 3
Orange Egypt - Mobinil 19 2
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 159 2
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 2
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 2
Bharti Enterprises Group 57 4
Альфа-Групп 747 4
Apax Partners - Weather Investments 30 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Shearman & Sterling 13 1
Farimex - Фэримекс 30 1
Western Union Ventures 2 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
TimeTurns Holdings 10 1
Temasek Holdings 22 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1957 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 116 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 130 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 365 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 157 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 82 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
FGI Wireless 13 1
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 51 1
Citi - Citibank 158 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Storytel - Сторител 9 1
RTP Global 11 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 2
Международный арбитраж 32 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 40 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2343 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 789 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
Правительство Египта - EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 26 1
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 19
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7559 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9837 6
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10314 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10801 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27066 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5425 4
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 646 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10009 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9365 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1163 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9536 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2645 3
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4531 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4592 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11612 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1263 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7416 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 767 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13574 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1118 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 53 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6305 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5906 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3595 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2194 2
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 291 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9659 2
Google Android 15330 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Google Android Messages 22 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Avaya Definity УАТС 104 1
Pixabay 265 1
Avaya Conversant IVR - Avaya Conversant Interactive Voice Response System 8 1
Rakuten Viber 669 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 579 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Apple iMessage - Мессенджер 167 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 103 1
VK - Mail.ru Амиго (Amigo) - браузер 30 1
Apache Camel 74 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 53 1
Синчуков Алексей 11 3
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 3
Изосимов Александр 192 3
Бабаев Кирилл 56 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Буянов Алексей 28 1
Ничипоренко Алексей 30 1
Морошкин Александр 118 1
Носик Антон 106 1
Глазунов Ярослав 4 1
Сидоров Василий 53 1
Бойко Анна 20 1
Алявдин Кирилл 19 1
Зобнина Маргарита 54 1
Земцова Татьяна 10 1
Bouverot Anne - Буверо Анн 4 1
Sarin Arun - Сарин Арун 20 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Miller Stanley - Миллер Стэнли 14 1
Горбунов Антон 3 1
Linehan Karen - Линехан Карен 2 1
Banda Rupiah - Банда Рупиях 1 1
Shvakman Irene - Швакман Ирене 2 1
Сахакян Галуст 1 1
Scott Diane - Скотт Дайана 3 1
Lundai Morten - Люндай Мортен 2 1
Ramaphosa Cyril - Рамафоса Цирил 1 1
Путин Владимир 3466 1
Щеголев Игорь 699 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Торбахов Александр 111 1
Евтушенков Владимир 219 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
Богуславский Леонид 38 1
Меламед Леонид 150 1
Брюквин Юрий 300 1
Фридман Михаил 148 1
Кузьмичев Алексей 55 1
Зимин Дмитрий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 20
Африка - Африканский регион 3648 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 13
Индия - Bharat 5901 10
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19315 8
Азия - Азиатский регион 5947 7
Турция - Турецкая республика 2638 7
Ближний Восток 3167 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1227 6
Нигерия - Федеративная Республика 340 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 5
Иран - Исламская Республика Иран 1161 5
Египет - Арабская Республика 1108 5
Европа 25017 4
Норвегия - Королевство 1864 4
Италия - Итальянская Республика 4517 4
Украина 7947 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 3
Сингапур - Республика 1961 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 3
Франция - Французская Республика 8195 3
Великобритания - Лондон 2434 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1151 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 3
Бурунди - Республика 73 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 3
Зимбабве - Республика 125 3
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 134 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5513 2
Иран - Тегеран 162 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 421 2
Казахстан - Республика 6092 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1273 2
Южная Корея - Республика 7092 2
Армения - Республика 2464 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 2
Канада 5093 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3897 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4075 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6093 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3416 2
Английский язык 7065 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8307 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6728 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 2
Приватизация - форма преобразования собственности 544 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 2
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1350 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2154 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 90 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1138 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7570 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 916 1
Латинский алфавит 201 1
Опцион 109 1
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