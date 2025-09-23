Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183516
ИКТ 14267
Организации 11083
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3511
Системы 26254
Персоны 78850
География 2956
Статьи 1561
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2722
Мероприятия 873

Globe Telecom


УПОМИНАНИЯ


23.09.2025 Мошенники вышли на совершенно новый уровень. Они строят собственные сотовые сети для рассылки SMS 1
28.06.2023 Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
21.04.2016 20th Century Fox начнет трансляцию контента следующего поколения на базе унифицированной сети доставки Ericsson 1
24.02.2016 Google и сотовые операторы сговорились уничтожить SMS 1
11.09.2013 В 1 квартале 2013 г. услуги международного роуминга принесли «большой тройке» около 3% всех доходов в России от мобильной связи 1
24.02.2012 Ericsson представила новые решения в области мобильной коммерции 1
24.03.2009 Huawei помог Globe Telecom развернуть WiMAX-сеть в Юго-Восточной Азии 2
02.06.2008 iPhone шагает по планете 1
11.12.2007 В Москве состоялся Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
04.12.2007 В Москве прошел Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
26.11.2007 28 ноября пройдет Meet the Experts Business Intelligence Forum 1
07.11.2007 28 ноября пройдет Business Intelligence Forum 1
15.02.2005 Сверхдешевые мобильники готовы к выходу на рынок 1
04.11.2004 В Азии создали нового мета-оператора 1
04.02.2003 SingTel сообщает об успехе экспансии в азиатско-тихоокеанском регионе 1
15.12.2002 Millicom избавится от акций убыточных операторов на Филиппинах и в Колумбии 1
13.11.2002 Филиппинский Globe Telecom открыл дата-центры на базе оборудования Cisco 1
15.05.2002 Deutsche Telecom распродает азиатские активы 1
13.02.2002 Fujitsu поставит оптическое оборудование для Globe Telecom на сумму $80 млн. 1
14.12.2001 Филиппинская Digitel получила кредит в $90 млн. для создания сети мобильной связи 1
21.05.2001 Nokia заключила $310 млн. контракт с филиппинской Globe Telecom по расширению GSM-cети 1
16.02.2001 На Филиппинах открыт обмен SMS между мобильными и обычными телефонами 1
31.08.2000 Lucent поставит DSL-оборудование для Globe Telecom 1
11.08.2000 Валовой доход Globe Telecom за 2 квартал вырос на 130% 1
07.08.2000 Филиппинская Globe Telecom инвестирует $460 млн. в расширение собственной сети 1
14.04.2000 Fidelity Holdings Inc. заключила $400 млн. контракт с Lucent на поставку оборудования и услуг для новой сети компании 1
11.04.2000 Lucent поставит оборудование для расширения сетей Globe Telecom 1
04.04.2000 Nokia и Globe Telecom пописали договор о модернизации сети GSM 900/1800 на Филиппинах 1
01.02.2000 Globe Telecom планирует инвестировать $300 млн в развитие сети сотовой связи 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Globe Telecom и организации, системы, технологии, персоны:

SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 153 7
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 6
PLDT - Smart Communications 21 6
Vodafone Group 1384 5
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 109 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 4
Deutsche Telekom 913 4
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 217 4
Millicom International Cellular SA 52 4
IBM - International Business Machines Corp 9508 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1379 4
AOL Inc - America Online 1869 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 790 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 744 3
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 106 3
Huawei 4117 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 285 3
China Mobile 414 3
Google LLC 12093 3
America Movil 55 3
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 3
MTN Group 35 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1446 3
Singtel Optus Cable & Wireless - Optus Expan - OptusNet - Optus Software 84 3
Samsung Electronics 10495 2
Lenovo Group 2324 2
Xiaomi 1896 2
BBK OPPO Electronics 401 2
ZTE Corporation 760 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 284 2
Apple Inc 12445 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3043 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 115 2
PLDT - Philippine Long Distance Telephone 14 2
Telkom Indonesia - Telkomsel 18 2
Digitel - Digital Telecommunications Philippines 14 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 110 4
Natixis - Natexis Banque Populaire - IXIS - Натексис Банк Попюлэр 12 4
First National Bank (South Africa) 7 4
BMO - Bank of Montreal 17 4
BMO Financial Group 3 3
Альфа-Банк 1832 2
LEGO 252 2
FirstRand Group - FirstRand Bank 2 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 132 1
Fidelity 42 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Bharti Enterprises Group 55 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Федеральное казначейство России 1844 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6344 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 4
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21597 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8799 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25269 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8382 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5107 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8051 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25207 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3328 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9541 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 540 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16808 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5503 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5146 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8995 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 50 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1244 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2263 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8516 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3052 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5671 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4293 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6563 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5727 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2353 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4203 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10451 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6535 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1391 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2286 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11067 2
SAP Sybase 289 4
Google Android 14500 3
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 3
Google Android Messages 19 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 203 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 133 2
SAP Sybase IQ - SAP IQ 27 2
Microsoft SQL Server Analysis Services 49 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
SAP Sybase IWS - Sybase Industry Warehouse Studio 4 2
FreePik 1301 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1180 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 174 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Rakuten Viber 641 1
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 70 1
Apple iMessage - Мессенджер 163 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
Huawei WiMAX 6 1
Nokia UltraSite - Nokia UltraSite WCDMA Base Station - Nokia UltraSite EDGE Base Stations 30 1
HP QuickPlay 3 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Ericsson Wallet Platform 2 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Samsung Galaxy 984 1
Sullivan Brian - Салливан Брайан 8 4
Machado John - Мачадо Джон 4 4
PAUTRAT Pierre-Alexandre - Паутра Пьер-Александр 4 4
Romero Greg - Ромеро Грег 4 4
Лядов Кирилл 17 2
Кривошеев Евгений 12 2
Павленко Майкл 3 2
Bauler Alan - Баулер Алан 2 2
Еникеева Алена 2 2
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Филиппины - Республика 577 16
Россия - РФ - Российская федерация 153420 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 6
Азия - Азиатский регион 5688 6
Канада 4953 5
Франция - Французская Республика 7944 5
Европа 24522 4
Индонезия - Республика 992 4
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 386 4
Индия - Bharat 5611 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 3
Сингапур - Республика 1890 3
Таиланд - Королевство 850 3
Япония 13439 2
Южная Корея - Республика 6797 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1769 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1164 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1806 2
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 54 1
Китай - Гуандун, Гуандонг - Гуанчжоу 106 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4051 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 831 1
Африка - Африканский регион 3545 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
Турция - Турецкая республика 2457 1
Израиль 2776 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 1
Америка Латинская 1864 1
Испания - Каталония - Барселона 747 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1425 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1039 1
Новая Зеландия 727 1
Египет - Арабская Республика 1039 1
Греция - Греческая Республика 992 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Великобритания - Лондон 2399 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5949 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 2
Аудит - аудиторский услуги 2967 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2219 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 1
Английский язык 6827 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7718 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4590 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7823 1
Латинский алфавит 191 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 918 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 78 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6814 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2485 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6679 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 394 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5196 1
Металлы - Серебро - Silver 789 1
Металлы - Медь - Copper 821 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 859 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3760 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2607 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2033 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1421 1
GizChina - Издание 80 2
Total Telecom 613 2
Silicon 487 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 306 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
AppleInsider 398 1
The Register - The Register Hardware 1660 1
Wired - Издание 268 1
TechSpot 152 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1044 2
Forbes Global 2000 49 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 756 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 174 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще