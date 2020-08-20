В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят»

На смартфонах Xiaomi заработал сервис 5G Messages, заменяющий собой SMS-сообщения. Это разработка китайских операторов связи, и она позволяет отправлять текстовые сообщения неограниченного объема по сетям LTE и 5G и прикреплять к ним различные файлы и документы. Над внедрением этой технологии раздумывают Vivo, Huawei, Oppo, ZTE, Lenovo и Meizu с Samsung.

Прощай, SMS

Компания Xiaomi начала крупномасштабное тестирование технологии 5G Messages, призванной полностью уничтожить и заменить собой классические SMS-сообщения. Нововведение, как пишет портал Gizchina, стало доступно владельцам ряда смартфонов Redmi и Xiaomi, но компания не уточняет их список.

Основным отличием 5G Messages от классической услуги SMS, предлагаемой большинством операторов связи в мире, в том числе и российскими, стало полное отсутствие ограничений на длину передаваемых сообщений. В одном таком сообщении могут содержаться сотни и тысячи знаков, тогда как технология SMS, запущенная в 1989 г., позволяет передавать в одном сообщении не более 140 латинских и 70 кириллических символов.

Для включения функции владелец смартфона Xiaomi обязательно должен находиться в зоне покрытия сотовой сети 5G, но если таковых сетей поблизости нет, то подойдет и обычная 4G, также известная как LTE. При активации смартфон уведомит владельца о том, что все отправляемые и получаемые текстовые сообщения будут по умолчанию передаваться через мобильные сети связи.

Кто создал 5G Messages

За технологией 5G Messages стоят три крупных оператора сотовой связи Китая – China Mobile, China Telecom и China Unicom. Как сообщал CNews, о ее разработке стало известно в начале апреля 2020 г., но в последующие месяцы ни один из китайских производителей смартфонов не изъявил желание протестировать ее на своих гаджетах и открыть пользователям доступ к ней.

Классические SMS могут уйти в историю уже совсем скоро

Крупномасштабное тестирование 5G Messages на территории КНР должно было состояться 10 апреля 2020 г. – его собиралась провести компания Huawei, однако на момент публикации материала не было известно, состоялась проверка или нет. Также краткосрочное тестирование работоспособности 5G Messages провела компания ZTE, притом еще до анонса технологии

Разработчики технологии хотели начать развертывание 5G Messages в Китае в июне 2020 г. Тем не менее, эти планы в итоге не были реализованы, а сроки появления продвинутых текстовых сообщений за пределами границ КНР, даже приблизительные, представители китайских операторов связи так и не раскрыли.

Почему именно Xiaomi

Представители Xiaomi не уточняют, почему именно она стала первой среди других корейских производителей смартфонов, решившейся внедрить 5G Messages в свои гаджеты. Xiaomi принимала участие в анонсе технологии в апреле 2020 г., но вместе с ней на нем присутствовали и другие вендоры.

Меню настройки 5G Messages на смартфоне Xiaomi

В частности, конференцию операторов China Mobile, China Telecom и China Unicom посетили китайские компании Vivo, Huawei, Oppo, ZTE, Lenovo и Meizu, и к ним присоединилась южнокорейская Samsung.

Что еще умеют 5G Messages

Сообщения 5G Messages не только снимают ограничение на количество символов в одном сообщении, но также позволяют прикреплять к нему дополнительный контент. Это могут быть фотографии, аудиосообщения, видео- и аудиозаписи, документы и др.

Помимо этого, разработчики реализовали возможность передачи сообщений не только через онлайн, но даже без подключения к интернету. Также обещана функция хранения истории переписки.

С учетом всего этого, 5G Messages способны заменить собой не только SMS-сообщения. Их расширенные возможности позволяют использовать их вместо мессенджеров и MMS.

Другие заменители SMS

В мире существуют и другие технологии, способные в обозримом будущем заставить весь мир отказаться от SMS и даже MMS. К примеру, зимой 2016 г. компания Google продемонстрировала технологию Rich Communications Services (RCS, «Услуги расширенных коммуникаций»), которая позволяет обмениваться фотографиями в высоком разрешении, создавать групповые чаты, узнавать, было ли отправленное сообщение прочитано и когда абонент на другом конце набирает текст. Как сообщал CNews, RCS также способна обеспечить возможность совершения аудиовызовов.

Технологию RCS тоже поддержали крупные участники телеком-отрасли. В инициативе согласились участвовать операторы связи America Movil, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, Etisalat, Globe Telecom, KPN, Millicom, MTN, Orange, Play, Smart Communications, Sprint, Telenor Group, TeliaSonera, Telstra, TIM, Turkcell, Vimpelcom, Vodafone – в общей сложности 19 операторов. К тому же, анонс был сделан на сайте GSMA (торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру), что говорит о максимальной поддержке проекта отраслью.

Осенью 2019 г. Google начала поэтапное внедрение RCS в обход операторов связи. Поддержка этой технологии была реализована в операционной системе Android на уровне встроенного приложения «Сообщения» (Android Messages). С 14 ноября 2019 г. технология доступна пользователям Android в США на бесплатной основе.