Последствия цифровизации: в домах россиян и жителей других стран нашли золото и цветмет на сотни миллиардов. Осталось придумать, как их изъять

Старые телефоны и смартфоны, которые хранятся в домах миллиардов людей и не используются – это источник десятков тонн драгоценных и цветных металлов. В деньгах это сотни миллиардов рублей, и объемы этих химических элементов настолько огромные, что одного только кобальта хватит на аккумуляторы для 10 млн электромобилей. Операторы связи работают над схемой по изъятию и дальнейшей переработке этих устройств.

Залежи золота в коробках с ненужными вещами

Ассоциация GSMA и около дюжины операторов связи разработали план по снижению нагрузки на природу за счет едва ли не каждого жителя планеты. Как пишет The Register, GSMA увидела в них источник невероятно большого количества драгоценных и цветных металлов – их суммарная масса изменяется десятками тысяч тонн.

Все это – составляющие смартфонов и сотовых телефонов, которыми люди перестали пользоваться, но по какой-то причине не продали, не подарили и не обменяли на новое устройство. Устаревшие или просто сломанные, они годами хранятся у них в шкафах и на полках, пишет The Register, пока горнодобывающие компании перерабатывают тонны руды, добывая новые тонны металлов. Эксперты издания назвали это грядным и энергоемким бизнесом, то есть совершенно не полезным для нашей планеты.

GSMA – это ассоциация, объединяющая и координирующая несколько сотен операторов связи по всему миру – не только сотовой, но и спутниковой. Проблема с нагрузкой на экологию, о которой она говорит, не надумана – еще в январе 2019 г. CNews писал, что в мире заканчиваются запасы металлов, которые используются при производстве мобильных устройств.

Несметное богатство, о котором все забыли

Представители GSMA заявили, что на планете в настоящее время существует около 5 млрд смартфонов и телефонов, которые по тем или иным причинам не эксплуатируются. Из них можно извлечь приблизительно 50 тыс. тонн меди, а поскольку стоимость тонны этого металла на момент выпуска материала в России доходила до 670 тыс. руб. (данные портала gold-metal.ru на 28 июня 2023 г.), то в телефонах по всему миру ее хранится примерно на 33,5 млрд руб.

Золота в таких мобильниках наберется еще на 100 тонн как минимум, что при цене 1 кг этого металла в 5,38 млн руб. (курс ЦБ на 28 июня 2023 г.) составляет около 538 млрд руб. Также, по подсчетам экспертов GSMA, устаревшие или сломанные телефоны могут стать источником 500 тонн серебра. Все эти металлы могли бы быть повторно использованы при производстве новых устройств.

Не забыли специалисты о еще одном металле, который тоже в больших количествах используется в современных мобильных устройствах – о кобальте. Если бы все 5 млрд ставших ненужными телефонов были отданы на переработку, содержащегося в них кобальта с лихвой хватило бы для производства аккумуляторов для 10 млн электромобилей.

Таинственный план GSMA

Чтобы лишить людей перечисленных сокровищ, о наличии которых многие даже не догадываются, ассоциация GSMA разработала целый план. В его тонкости, правда, она никого не посвятила, рассказав лишь о его предполагаемых итогах.

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Усилия GSMA и операторов связи должны привести к тому, что к 2030 г. количество бывших в употреблении мобильных устройств, собранных с помощью схем возврата операторами, составит не менее 20% от количества новых мобильных устройств, распространяемых непосредственно среди клиентов. Также планируется, что к 2030 г. 100% подержанных мобильников, которые пользователи операторам на обмен или возврат будут либо отремонтированы и проданы как бывшие в употреблении, или переданы организациям, занимающимся переработкой техники.

Первый пункт плана имеет массу недоработок, пишет The Register. Самый очевидный из них – за неполные пять лет GSMA планирует поднять количество подержанных телефонов мобильных устройств, собранных с помощью схем возврата операторами лишь до 20%. Это означает, что в запасах людей по-прежнему будут оставаться миллиарды устаревших и бесполезных устройств.

У второго пункта тоже есть недостатки уже хотя бы потому, что передача устройства на переработку вовсе не означает, что оно в действительности будет разобрано до последнего винтика и затем переработано.

Безынициативные операторы связи

Другая проблема, подметили эксперты The Register, заключается в том, что на конец июня 20-2023 г. ни один из операторов связи, участвовавших в разработке плана, на деле не заявил о готовности его исполнять. Это значит, что они пока не готовы в массовом порядке собирать у населения старые телефоны и сдавать их на переработку.

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Список компаний, которые помогали GSMA в разработке стратегии, входят BT Group, Globe Telecom, GO Malta, Iliad, KDDI, NOS, Orange, Proximus, Safaricom, Singtel и Telefonica, а также Tele2, но не российский, а шведский. По сути, это одни из крупнейших игроков на мировом рынке мобильной связи, работающие в США, Европе, Индонезии, Китае и Индии.

Россия оказалась умнее

Пока GSMA строит грандиозные планы по превращению старых iPhone, Nokia и Samsung Galaxy в груды металлов, жители России не только все уже придумали, но еще и зарабатывают на этом. В ноябре 2022 г. CNews писал, что в стране резко вырос спрос на старую электронику – не только на смартфоны, но также на компьютеры, мониторы и пр. россияне разбирают ее на запчасти, все ненужное сдают в утиль, а электронные компоненты продают на сайтах объявлений. Именно в этих компонентах и содержатся драгоценные и цветные металлы.