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Россия СФО Красноярский край Сосновоборск

Россия - СФО - Красноярский край - Сосновоборск

СОБЫТИЯ


02.07.2026 «МегаФон» усилил 4G в Сосновоборске 2
26.09.2025 «МегаФон» нарастил цифровую активность в городах и округах Красноярского края 1
06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 1
17.01.2025 МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1
16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 2
19.09.2024 МТС оцифровала сокровищницу каменного века на востоке Красноярского края 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
19.07.2024 Школьники из Красноярского края смогут бесплатно обучиться веб-дизайну и пройти стажировку в МТС 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
07.06.2024 МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске 2
09.06.2023 Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр» 1
01.06.2021 «Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края 1
28.06.2017 МТС модернизирует сеть 2G в Красноярском крае 1
15.03.2017 Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края 1
26.07.2016 МТС в Красноярском крае запустила интернет на «голосовых» частотах 1
18.04.2016 «Билайн» вдвое увеличил покрытие сети 4G в Красноярском крае 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
29.01.2016 Голосовая связь МТС охватила порядка 500 населенных пунктов Пензенской области 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
13.03.2015 Количество пользователей мобильного телевидения МТС в Красноярском крае увеличилось в два раза 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
06.06.2013 «Ростелеком» расширил зону покрытия сети 3G в Красноярске 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
17.12.2012 «Ростелеком» начинает тестирование сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
18.08.2004 "Енисейтелеком" присоединил "Саянтелеком" 1

Публикаций - 28, упоминаний - 31

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15573 13
Ростелеком 10862 5
МегаФон 10618 2
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3308 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Huawei 4500 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2978 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2139 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9465 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3084 1
ICL ГК - ICL Group 476 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 151 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 113 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
СМАРТС Пенза-GSM 25 1
СМАРТС Волгоград-GSM 31 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 1
АКОС 68 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 44 1
Adobe Figma 72 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2904 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 2
Кузьминки Молл ТРЦ 3 1
Роснефть НК - нефтяная компания 556 1
Walt Disney Company 644 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Планета ТРЦ 2 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 91 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3570 1
КрУДор КГКУ - Краевое государственное казённое учреждение - Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 4
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10026 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9370 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7532 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29559 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4359 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22746 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61108 7
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26139 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64244 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17857 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9181 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11693 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1674 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17970 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26541 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15365 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9189 2
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1713 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2232 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2622 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12996 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8448 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12726 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13406 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6587 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6438 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 1
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GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3058 1
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ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 3
Linux OS 11431 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 107 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPad mini 428 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 31 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music 118 1
МТС Снежинка 23 1
МТС 3G-сеть 121 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Loymax ML - Loymax Machine Learning 1 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 25 1
Егошин Сергей 111 6
Аветисян Армен 47 3
Ким Андрей 57 2
Огарков Борис 7 2
Радищев Александр 3 1
Трегубович Виктор 1 1
Томенко Виктор 11 1
Журавлев Андрей 7 1
Левин Дмитрий 47 1
Сивцев Илья 174 1
Низомиддинов Олег 12 1
Колодкин Александр 8 1
Усс Александр 2 1
Кудрявцев Артем 26 1
Валенко Вадим 5 1
Амосов Владимир 7 1
Кубарев Владимир 7 1
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Русский роман - телеканал 15 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 740 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 1
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