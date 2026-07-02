Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Сосновоборск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 28, упоминаний - 31
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 4
|Егошин Сергей 111 6
|Аветисян Армен 47 3
|Ким Андрей 57 2
|Огарков Борис 7 2
|Радищев Александр 3 1
|Трегубович Виктор 1 1
|Томенко Виктор 11 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Левин Дмитрий 47 1
|Сивцев Илья 174 1
|Низомиддинов Олег 12 1
|Колодкин Александр 8 1
|Усс Александр 2 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Валенко Вадим 5 1
|Амосов Владимир 7 1
|Кубарев Владимир 7 1
|Шиянов Егор 6 1
|Кудрин Андрей 2 1
|Форостьянова Мария 1 1
|Усатов Алексей 41 1
|Дубенский Андрей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.