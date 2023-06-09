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Loymax завершила внедрение рекомендательной платформы в торговой сети «Красный Яр»

Российская компания-разработчик платформы для автоматизации маркетинга Loymax запустила рекомендательную систему на базе машинного обучения — Machine Learning (ML), что позволило ежемесячно генерировать миллионы персональных предложений для клиентов сети гастрономов «Красный Яр». Показатель ROI составил более 180%, а конверсия покупателей — до 10%.

Торговая сеть «Красный Яр» уже более 25 лет работает на ритейл-рынке Сибири. Магазины сети расположены в Красноярске, Абакане, Железногорске, Лесосибирске и Сосновоборске. Группа компаний «Красный Яр» развивает торговые сети двух форматов: 64 гастронома «Красный Яр» и более 160 дискаунтеров «Батон». Ежемесячно в сети обслуживается более 6 млн покупателей, более 200 тыс. покупателей в день.

В рамках проекта компания Loymax запустила модуль Loymax ML. Machine Learning — наиболее актуальное решение для автоматического подбора уникальных промо-механик для каждого покупателя, исходя из ряда стратегий. Ключевые стратегии, которые реализуются в рамках персональных предложений в торговой сети «Красный Яр» — это увеличение среднего чека покупателей и работа с оттоком.

По итогам пилотного периода внедрения системы Loymax компания «Красный Яр» получила прирост розничного товарооборота (РТО) сети в диапазоне 1-2%, конверсию в покупателей до 10%, а валовый доход с вычетом операционных затрат оставался положительным. Платформа на базе Loymax окупила себя на первых этапах внедрения — показатель ROI составил более 180%.

«Работа модуля Machine Learning заключается в анализе всех исторических данных о клиентах, формировании товарных предложений и запуске до 10 млн промоакций в день. Модуль ML показал результат с первых этапов внедрения — многие показатели бизнеса значительно улучшились, например, прирост РТО и ROI. Мы рады сотрудничеству с торговой сетью «Красный Яр» и планируем его дальнейшее развитие», — сказала Мария Форостьянова, директор по продукту Loymax.

«Внедрение модуля персональных предложений — логичный и необходимый этап развития сети. В текущих условиях, когда компания продает более 40% по промо, необходимо искать незакрытые потребности клиента и работать с оттоками. Данные вопросы удалось успешно решить с помощью модуля ML, который дополняет наше широкое промо персональными предложениями», — сказал директор по маркетингу и аналитике Андрей Кудрин, «Красный Яр».

На сегодняшний день рекомендательный модуль персональных промо на базе машинного обучения Machine Learning — механика, способная показывать сильную аналитику и разрабатывать персональные промо, полностью исключая риски, связанные с человеческим фактором. В дальнейшем компания Loymax планирует развивать ML, а также отслеживать результаты внедрения модуля в торговую сеть «Красный Яр».

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