Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, в рамках согласованного плана в I полугодии 2024 г. открыла 36 новых магазинов компактного формата и два полноформатных магазина в 36 городах России, в том числе вышла в 14 новых населенных пунктов: Качканар Свердловской области, Соликамск Пермского края, Крымск Краснодарского края, Ишим Тюменской области, Элиста Республики Калмыкия, Волжск Республики Марий Эл, Новотитаровская Краснодарского края, Алексеевка Белгородской области, Краснокамск Пермского края, Батайск Ростовской области, Сосновоборск Красноярского края, Черемхово Иркутской области, Яблоновский Республики Адыгея и Ялуторовск Тюменской области. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

При этом компания ускорила темпы открытия магазинов: если в I кв было открыто 15 новых компактных точек, то во II кв – 21 новый компактный и два полноформатных магазина.

На данный момент количество магазинов сети – более 1,24 тыс. в 370 городах России. В 2023 г. «М.Видео-Эльдорадо» открыла 62 новых магазина компактного формата, расширив сеть в ключевых регионах, а также впервые вышла в 15 населенных пунктах России. В 2024 г. компания продолжила план развития сети и планирует открыть не менее 100 магазинов компактного формата, расширяя присутствие в действующих городах и наращивая экспансию в новые населенные пункты.

Новый формат компактных магазинов «М.Видео» предполагает среднюю площадь 500-600 кв. м, что в среднем вдвое меньше, чем у магазинов с традиционной площадью (1-1,5 тыс. кв. м), при этом доступный для клиентов ассортимент (порядка 4,5 тыс. наименований, включая крупный быт) сопоставим за счет расположения товаров ярусами, а объем инвестиций в открытие составляет до трех раз ниже, при более высоком обороте с одного кв. метра.

В компактных розничных точках покупателям доступен привычный набор сервисов, услуги и консультации, а также возможность получить онлайн-заказ в срок от 15 мин. Разработанная концепция компактных магазинов позволяет нам гибко подходить к расширению физического присутствия, открывает дополнительные возможности и локации для выбора торговых площадей на рынке коммерческой недвижимости.

Директор по развитию сети группы «М.Видео-Эльдорадо» Борис Огарков: «В рамках ранее озвученного плана в этом году мы планируем открыть не менее 100 новых магазинов компактного формата. При этом мы постепенно ускоряем темпы открытия: в I квартале было открыто 15 компактных торговых точек, а во втором квартале – уже 21 компактный и два полноформатных магазина. Мы начали открывать магазины в новом эффективном компактном формате в прошлом году и уже видим крайне позитивные результаты от их работы. По нашим промежуточным оценкам, уже открытые магазины нового формата демонстрируют лучшие показатели по товарообороту, чем было изначально запланировано, полностью окупают свои расходы в течение короткого времени и показывают хорошую доходность. Компактные магазины, которые проработали больше года, выходят на заданные параметры по окупаемости. Компактный формат открывает больше вариантов локаций, включая стрит-ритейл, позволяет усиливать позиции в городах, где компания уже работает, а также заходить в новые города с населением до 100 тыс. человек. Всего с января по июнь мы вышли в 14 новых населенных пунктов».