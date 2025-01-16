Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия УФО Свердловская область Качканар

Россия - УФО - Свердловская область - Качканар


16.01.2025 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 100 новых магазинов в 2024 году и вышла в 25 новых городов 1
15.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» открыла 38 магазинов и вышла в 14 новых городов в I полугодии 2024 года 1
22.09.2020 «Ростелеком» установил на Урале 40 тысяч умных фонарей 1
18.09.2019 Скоростной мобильный интернет МТС появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар 1
18.10.2013 МТС завершила строительство магистрального кольца на Урале 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 1
06.04.2005 "Скайлинк" стартовал в Екатеринбурге 1
22.07.2003 Екатеринбургский "Уралтел" планирует увеличить абонентскую базу до 400 тыс. человек 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Ростелеком 9699 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Арти ГК 11 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 39 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1683 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 644 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 1
Умные платформы 1682 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Освещение - яркость источника света 677 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 67 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Аналоговые технологии 2769 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 1
Apple iPhone 6 4862 1
Nokia Alcatel-Lucent Metro WDM 5 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Елизаров Андрей 15 1
Россия - УФО - Свердловская область 1491 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 4
Россия - УФО - Челябинская область 1210 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 4
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 62 3
Россия - УФО - Курганская область 499 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 149 2
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 98 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1471 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1536 2
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 39 2
Россия - УФО - Свердловская область - Сухой Лог 13 2
Россия - УФО - Пермский край - Березники 58 2
Россия - УФО - Пермский край - Красновишерск 15 2
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 2
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 42 2
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 23 2
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 25 2
Россия - СФО - Иркутская область 1087 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 238 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 66 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 251 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 45 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 39 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - УФО - Свердловская область - Ирбит 4 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 1
Россия - УФО - Свердловская область - Байкаловский район - Байкалово 5 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Quality of Life - Качество жизни 32 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6697 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще