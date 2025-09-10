Разделы

Россия УФО Свердловская область Ирбит

Россия - УФО - Свердловская область - Ирбит

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 Мобильный интернет для гостей Среднего Урала: на Ганиной Яме улучшили связь 1
24.10.2024 Скуратов Сергей Николаевич: вклад в становление уральской авиации 1
26.01.2022 «Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров 1
24.11.2021 Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий 1
07.02.2013 «Билайн» в 2012 г. запустил свыше 700 базовых станций на Урале 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9042 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 420 1
Компас 20 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 104 1
УЗКО - Уральский завод котельного оборудования 1 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 219 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 352 1
Международный аэропорт Жуковский 8 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 42 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 192 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 212 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 98 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8951 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6600 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4788 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2157 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1062 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 679 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6557 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8465 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25149 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 342 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3970 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3851 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10869 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12674 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14349 1
Google YouTube - Видеохостинг 2848 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 226 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Вознюк Александр 2 1
Красноюрченко Марина 1 1
Красноюрченко Иван 4 1
Шиманов Глеб 1 1
Скуратов Сергей 1 1
Россия - УФО - Свердловская область 1664 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1561 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 2
Россия - РФ - Российская федерация 152897 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1600 1
Россия - УФО - Тюменская область 1228 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 115 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - УФО - Свердловская область - Качканар 9 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 63 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 72 1
Россия - УФО - Челябинская область 1343 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - УФО - Свердловская область - Дегтярск 6 1
Россия - УФО - Пермский край - Кунгур 45 1
Россия - УФО - Челябинская область - Миасс 113 1
Россия - УФО - Пермский край - Коми-Пермяцкий округ 36 1
Россия - УФО - Пермский край - Чусовой 27 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 65 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Китай - Пекин - Beijing 1027 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7922 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3012 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 974 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 74 1
Европа 24505 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 648 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2799 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2962 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1436 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4849 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1632 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7215 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1771 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 337 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3633 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7709 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 967 1
Английский язык 6819 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5233 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7771 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1783 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19810 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9377 1
Спорт - Баскетбол 93 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6126 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6217 1
Спорт - Хоккей 263 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4229 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 746 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 950 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1527 1
