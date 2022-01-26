«Делимобиль» в лютые холода заблокировал автомобиль и едва не заморозил насмерть своих пассажиров

«Делимобиль» мог довести до смерти от переохлаждения двух клиентов, взявших в аренду его автомобиль. В 20-градусный мороз машина заглохла из-за потери связи с сетью компании, хотя ее пределы не покидала. Клиенты провели на морозе пять часов. компания запретила им буксировать или покидать автомобиль, пригрозив штрафами.

Смертельно опасный каршеринг

Двое жителей Екатеринбурга едва не погибли в салоне автомобиля каршеринга «Делимобиль», сообщил екатеринбургский информационный портал «Е1». Со слов пострадавших, они арендовали машину для поездки из Екатеринбурга в Ирбит, однако прямо в пути система каршеринга заблокировала автомобиль по неизвестным причинам.

Водитель и пассажир были вынуждены провести в салоне автомобиля пять часов. Завести машину и включить печку не представлялось возможным, так что клиенты оказались под угрозой замерзнуть насмерть.

«Мы взяли машину на сутки у “Делимобиля” и поехали в Ирбит. Что важно, весь путь входит в зону покрытия “Делимобиля”. Однако у села Антоново в Артемовском районе машина внезапно начала отключаться. Это происходит медленно, сначала автомобиль пиликает, а потом постепенно глохнет, так что мы успели припарковаться на обочине», – сообщила одна из потерпевших, представившаяся Аленой.

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С ее слов, ни ей, ни другому пассажиру автомобиля так и не назвали причину удаленной блокировки. «Причину, по которой нам заблокировали машину, я до сих пор не знаю и даже представить не могу. Так что мы тут же начали звонить в компанию», – добавила она.

Техподдержка не поддержала

По утверждению Алены, дозвониться до техподдержки «Делимобиля» удалось лишь через 40 минут. На просьбы дистанционно запустить двигатель специалисты ответили, что потеряли связь с машиной, но добавили, что попытаются что-нибудь сделать.

Алена отметила, что на улице в это время было 20 градусов мороза. Однако ни она, ни ее спутник не были готовы к тому, что арендованный автомобиль самопроизвольно остановится в глуши, и потому были одеты легко.

Место, где каршеринговый автомобиль заблокировался

Техподдержка со своими обязанностями в итоге так и не справилась. «Мы прождали час, ничего не происходило, и мы позвонили еще раз. Объясняем, что случилось, объясняем, что вокруг мороз, очень просим решить ситуацию», – заявила Алена.

По ее словам, решить проблему удаленно «Делимобиль» не смог. Лишь спустя три часа ей сообщил, что придется ждать механика.

К моменту, когда выяснилось, что без механика им проблему не решить, Алена и ее спутник начали замерзать. Чтобы хоть как-то согреться, они были вынуждены в легкой одежде ходить пешком до ближайшей деревни (около четырех километров). Местные жители пускали их ненадолго погреться.

Маршрут Алены и ее спутника пролегал в зоне присутствия «Делимобиля»

«Люди давали нам посидеть в каком-то теплом вагончике. Мы сидели пятнадцать минут и шли обратно. Это продолжалось бесконечно. А потом место, в которое нас пускали, оказалось закрыто. Все остальное время мы просто стояли и замерзали», – прокомментировала Алена.

Штраф или смерть от переохлаждения

Алена пыталась хоть как-нибудь решить вопрос с диспетчерами «Делимобиля», пока механик был в пути. В частности, она просила разрешения отбуксировать машину до места, где у техподдержки появится связь с ней.

Специалисты заявили, что подобное является нарушением договора. Попытка буксировки карается штрафом.

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Более того, ссылаясь на все тот же договор, специалисты техподдержки запретили оставлять автомобиль без присмотра в месте, где его нельзя парковать. На другие варианты, озвучиваемые Аленой, в «Делимобиле» тоже ответили отказом, как и на прямые указания о том, что они могут буквально умереть от холода. «Я вас понимаю, но, к сожалению, вы должны ждать механика», – ответили в техподдержке каршеринга.

Дезинформация как причина возможной трагедии

В итоге переговоров операторы техподдержки вызвали механика. Специалист приехал и сразу сказал, техподдержка держала Алену и ее спутника на холоде без причины.

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Со слов механика, он просил, чтобы операторы выдали разрешение на буксировку. «Почему нам в буксировке отказали – я не знаю», – отметила потерпевшая.

Неутешительный итог

Действия техподдержки «Делимобиля» все же привели к негативным последствиям. Алена и другой пассажир каршеринговой машины подорвали свое здоровье и временно утратили трудоспособность.

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«У меня воспалился низ живота, болит спина, появился кашель. Как минимум неделю мы оба не сможем работать. Мы чуть не умерли. А ведь в машине могли быть дети, пожилые, больные люди. Но нам не предоставили никаких вариантов, кроме как умереть на морозе», – сказала Алена.

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Алена не намерена спускать эту ситуацию на тормозах. Она собирается добиться компенсации через суд.

Представители «Делимобиля» никак не отреагировали на неиллюзорную вероятность судебного разбирательства. Однако они принесли извинения за сложившуюся ситуацию.

«К сожалению, расстояние до пользователя и погодные условия влияют на скорость прибытия специалиста, как бы мы ни старались оказать помощь скорее. С автомобилем была потеряна связь, поэтому некоторые функции аренды были приостановлены. Мы уже начали внутреннюю проверку по данной ситуации и оцениваем корректность работы решавших ее сотрудников, — сообщили порталу «Е1» представители каршеринга.

Пока нет данных, планирует ли «Делимобиль» пытаться урегулировать ситуацию без привлечения судебной власти.