«Роснефть» обеспечила ноутбуками ICL с ОС Astra Linux многодетные семьи Красноярского края

Группа Astra Linux, отечественный разработчик защищенных операционных систем и платформ виртуализации, и российский производитель вычислительной техники «ICL техно» сообщили о том, что более 7 тыс. ноутбуков ICL с установленной операционной системой общего назначения Astra Linux Common Edition были переданы многодетным семьям Красноярского края. Компьютерную технику получили семьи, в которых имеется трое и более детей школьного возраста и нет финансовой возможности полноценно обеспечить процесс их образования.

Первую партию из 1930 ноутбуков направили семьям, которые проживают в городах Красноярск, Дивногорск и Сосновоборск, а также в ЗАТО Железногорск и центральных районах края: Балахтинском, Новоселовском, Березовском, Емельяновском и Сухобузимском. Еще 5330 устройств получили семьи из остальных муниципальных образований региона.

Ноутбуки, созданные на заводе «ICL техно», обладают всеми качествами, которые нужны для выполнения школьных учебных заданий. Они отличаются высокой производительностью, позволяют одновременно работать в нескольких приложениях и оснащены надежными аккумуляторными батареями, которые дают возможность автономно работать без подзарядки до восьми часов. Кроме того, решения ICL соответствуют федеральным образовательным стандартам, и их обслуживают более 100 сервисных центров на территории России.

Astra Linux Common Edition — это универсальная операционная система с широким современным функционалом, который позволяет решать практически любые повседневные задачи. Ее уже не первый год активно используют образовательные организации, в том числе вузы и школы, а также госучреждения и другие компании различного профиля. В составе ОС есть браузер, почта и полный набор инструментов для работы с документами, графикой и мультимедиа.

Передача ноутбуков проходит через краевые учреждения социального обслуживания населения в рамках соглашения о сотрудничестве, которое администрация Красноярского края в 2018 г. заключила с НК «Роснефть». Помимо аспектов, связанных с основной деятельностью корпорации, документ подразумевает выделение бюджетов на социальные нужды региона.

«Без использования современных технологий сегодня сложно представить образовательный процесс. И дело даже не столько в дистанционном формате обучения, который ребятам пришлось освоить в период пандемии. Очное обучение тоже требует подготовки докладов и рефератов, презентаций, поиска дополнительной информации по предметам, да и просто умения пользоваться различными компьютерными программами. Это нужно каждому ребенку. К сожалению, не все многодетные семьи могут обеспечить детей современными устройствами, а если школьников сразу трое, то тут явно требуется особый подход. Я благодарен компании «Роснефть», которая не только реализует крупнейшие производственные проекты на территории края, но и в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом активно включается в решение социальных вопросов», — отметил губернатор края Александр Усс.

«Мы все хорошо знаем, как важно дать детям качественное образование, и понимаем, насколько сложно сейчас многодетным семьям его обеспечить, когда обычный образовательный процесс напрямую связан с использованием различных технических средств. ГК Astra Linux всегда с готовностью поддерживала и будет поддерживать проекты, которые делают образование доступным», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК Astra Linux.