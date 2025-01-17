Трегубович Виктор
|17.01.2025
|МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1
Трегубович Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 78 1
|Егошин Сергей 58 1
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