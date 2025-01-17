МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба
ПАО «МТС» обновила сеть сотовой связи в трех населенных пунктах Красноярского края. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE интернет-скорости для жителей и гостей села Критово, а также поселков Тинской и Синеборск в среднем выросли в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.
Специалисты МТС провели технические работы в селе Критово Красноярского края. Обновленные интернет-скорости МТС получили не только сельчане, но и транзитные пассажиры, путешествующие по Транссибу. Одноименная станция, расположенная в селе, более века встречает путешественников на участке Новосибирск — Красноярск, а свое название село получило от фамилии мастера Критова, строившего железнодорожные пути.
Виды Критово известны на всю страну благодаря съемкам в поселении нескольких эпизодов фильма «Трижды о любви» режиссера Виктора Трегубовича, автора культовых кинолент «На войне как на войне», «Уходя — уходи», «Даурия». Известно, что в поселке снято несколько эпизодов романтической картины, а Боготольский район выбран для съемок неслучайно — здесь прошло детство режиссера.
МТС провела рефарминг и в другом старейшем поселке края — Тинской. Здесь более века назад возвели одноименную станцию Транссиба на пути из Красноярска в Иркутск. Сейчас в поселке проживает более трех с половиной тысяч человек, и новые скорости МТС позволят местным жителям с комфортом пользоваться цифровыми сервисами. Железнодорожникам же сеть необходима в работе, чтобы соблюдать сроки подготовки поездов к отправке, готовить под погрузку и обеспечивать движение точно по расписанию.
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«На основе анализа больших данных по распределению туристических потоков МТС определяет самые востребованные локации для красноярских туристов. Излюбленными маршрутами для горожан выступают соседние сибирские города — Новосибирск и Иркутск, куда за новым впечатлениями как на авто, так и на железнодорожном транспорте отправляются путешественники. Обновленное покрытие позволит пассажирам поездов оставаться на связи», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС обновила сеть и ускорила мобильный интернет на автодорогах и в малых городах Красноярского края. Емкость сети и скорость передачи данных выросла в Назарово, Лесосибирске, Сосновоборске и других малых городах региона. Сеть LTE была запущена на участке федеральной трассы М-54 и автодорогах «Богучаны-Кодинск» и «Ачинск-Ужур-Троицкое».