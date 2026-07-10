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Россия СФО Красноярский край Назаровский район Назарово

Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово

СОБЫТИЯ


10.07.2026 МТС усилила мобильную сеть на автодорогах из Ачинска и Шарыпово 1
22.04.2026 МТС усилила сеть LTE в Красноярском крае с помощью отечественных базовых станций «Иртея» 1
25.03.2026 «МегаФон» расширил покрытие 4G в 16 муниципальных округах Красноярского края 1
19.02.2026 МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае 1
18.02.2026 «МегаФон» сократил цифровую дистанцию для сельских территорий Красноярского края 1
24.12.2025 Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края 1
27.10.2025 МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края 1
19.09.2025 МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае 1
23.06.2025 «МегаФон» улучшил связь для своих абонентов в Красноярском крае 2
06.06.2025 К летнему сезону МТС прокачала интернет на федеральной трассе «Сибирь» в Красноярском крае 2
20.05.2025 МТС обновила сеть LTE в малых деревнях и селах Красноярского края 2
30.04.2025 МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края 1
26.03.2025 Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае 1
13.03.2025 МТС расширила сеть LTE в агропромышленных районах Красноярского края 1
28.02.2025 МТС оцифровала деревни и села Канского района 1
14.02.2025 МТС накрыла жителей деревень и сел Назаровского района высокоскоростной сетью LTE 2
10.02.2025 «МегаФон» «оцифровал» малые села в Красноярском крае 1
17.01.2025 МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1
25.12.2024 МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1
13.09.2024 Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
04.04.2024 На родине бурого угля мобильный интернет разогнался до 100 Мбит/с 1
14.11.2023 Еще два малых села Сибири впервые вышли на связь 1
21.07.2022 Softline помогла «Тимбермаш Байкал» автоматизировать процесс сбора и подготовки данных для аналитических отчетов 1
10.07.2018 Tele2 запустил сеть 4G в Норильске и городах-спутниках 1
17.01.2018 «Ростелеком» отчитался о развитии телеком-инфраструктуры в Югре за 2017 год 1
29.06.2016 МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1
23.03.2016 МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1
10.11.2015 МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1
16.07.2015 Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1
27.05.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Главному бюро медико-социальной экспертизы в Красноярском крае 1
06.04.2015 Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1
06.03.2015 МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1
20.08.2014 ТТК и Правительство Красноярского края подписали соглашение о развитии услуг связи на территории региона 1
07.02.2014 Интернет-трафик МТС в Красноярском крае вырос в 2,5 раза 1
26.04.2013 «Ростелеком» подключил более 100 тыс. абонентов «Домашнего Интернета» в Красноярском крае и Хакасии 1
17.04.2013 «Ростелеком» ввёл в эксплуатацию фрагмент сети 3G в Красноярске 1
12.11.2012 «Ростелеком» подключил более 90 тыс. абонентов по технологиям GPON и ETTH в Красноярском крае 1
16.07.2012 «Ростелеком» запустил GPON в 35 населенных пунктах Сибири 1
04.09.2008 «ТТК-Сибирь» получила радиочастоты в 7 городах Красноярского края и Хакасии 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15611 20
МегаФон 10652 8
Ростелеком 10884 6
МТС - Иртея 143 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 280 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2141 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Саянтелеком 17 1
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3322 1
Softline - Софтлайн 3695 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1085 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 276 1
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 113 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 128 1
Сибсети - Норильск-Телеком - НОРКОМ 34 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 169 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 3
ВС ЗМК - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций 2 1
РУСАЛ - САЗ - Саяногорский алюминиевый завод - РУСАЛ Фольга 8 1
Металлсервис-Групп 2 1
Тагульское 6 1
Тимбермаш Байкал 1 1
Дары Малиновки 1 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Газпром бурение 62 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 1
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 1
Красмаш - Красноярский машиностроительный завод 2 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 10 1
Норникель - Норильскникельремонт 4 1
СМУ Нефтехим 1 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 92 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13677 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3573 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 74 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 1
КрУДор КГКУ - Краевое государственное казённое учреждение - Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10062 27
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9405 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22792 16
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26171 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29585 14
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4376 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25917 13
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3658 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9773 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64465 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17893 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4981 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1749 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9210 6
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1730 6
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1148 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9231 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11473 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26590 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8669 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1897 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4172 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7861 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7810 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2257 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10140 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2201 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25342 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 3
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5349 3
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