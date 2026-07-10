Россия - СФО - Красноярский край - Назаровский район - Назарово

МТС усилила мобильную сеть на автодорогах из Ачинска и Шарыпово 1

МТС обеспечила 4G более 280 населенных пунктов в Красноярском крае 1

МТС накрыла сетью ФАПы отдаленных поселков Красноярского края 1

МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае 1

МТС обновила сеть LTE в малых деревнях и селах Красноярского края 2

МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края 1

Первые отечественные базовые станции вышли в эфир в Красноярском крае 1

МТС расширила сеть LTE в агропромышленных районах Красноярского края 1

МТС оцифровала деревни и села Канского района 1

МТС накрыла жителей деревень и сел Назаровского района высокоскоростной сетью LTE 2

МТС прокачала связь на самом романтичном участке Транссиба 1

МТС усилила сети на автодорогах и в малых городах Красноярского края 1

Более 1600 сельчан из Красноярского края впервые вышли на связь 1

Еще два малых села Сибири впервые вышли на связь 1

МТС разогнала сеть 3G в 80 населенных пунктах Сибири 1

МТС улучшила качество связи для жителей Красноярского края 1

МТС модернизировала сеть 3G в Красноярском крае 1

Мобильный интернет МТС появился в 22 населённых пунктах Красноярского края 1

Более половины населения Красноярского края могут воспользоваться сетью 4G от МТС 1

МТС улучшила связь более чем 50 корпоративным клиентам в Красноярском крае 1