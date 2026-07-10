Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Красноярский край Назаровский район Назарово
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 48
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 1
|Егошин Сергей 113 13
|Ким Андрей 57 8
|Аветисян Армен 47 5
|Распопин Николай 45 3
|Сташуль Виталий 1 1
|Свиридова Анна 2 1
|Усатов Алексей 41 1
|Усенкова Ирина 1 1
|Трегубович Виктор 1 1
|Племянникова Ефросинья 1 1
|Ципорин Павел 103 1
|Лукошков Дмитрий 60 1
|Томенко Виктор 11 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Агарков Виталий 1 1
|Баженов Михаил 39 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Кубарев Владимир 7 1
|Арендаренко Андрей 11 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11544 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456447, в очереди разбора - 727551.
Создано именных указателей - 197634.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.