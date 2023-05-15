МТС помогает предотвратить лесные пожары в Красноярском крае

МТС сообщила о расширении системы дистанционного мониторинга лесных пожаров на территории Красноярского края. Проект реализуется совместно с КГАУ «Лесопожарный центр» на основе российской системы дистанционного мониторинга и управления.

Основная задача системы мониторинга — обнаружение возгораний на ранней стадии. Справиться с этим и сохранить леса региона помогает российское программное обеспечение – система управления и дистанционного мониторинга, размещенная на серверах краевого Лесопожарного центра.

Система обнаруживает дым в автоматическом режиме. Затем по данным камер определяется местоположение очага пожара. В онлайн-режиме вся информация передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края. Операторы и ответственные сотрудники видят обстановку в лесном массиве со своих стационарных компьютеров, ноутбуков или планшетов. Данные доступны как в реальном времени, так и в архиве. Информацию, поступающую с камер, обрабатывает программное обеспечение; передается она с использованием интернет-трафика МТС.

Для автоматизированного видеомониторинга на антенно-мачтовых сооружениях МТС установлены поворотные видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением раннего обнаружения пожаров. Дальность обзора каждой камеры составляет до 45 км, камера делает оборот 360 градусов до 6 раз в час. Видеонаблюдение действует в течение всего пожароопасного периода.

Совместный проект МТС и Лесопожарного центра реализуется с 2019 г. В этом году добавились 16 новых точек наблюдения в Минусинском, Большемуртинском, Сухобузимском, Емельяновском, Канском, Манском, Уярском, Енисейском, Иланском, Казачинском, Рыбинском, Тасеевском, Боготольском, Абанском, Большеулуйском, Козульском, Нижнеингашском, Уярском районах и в Минусинске. Всего МТС обеспечивает работу более чем в 20 районах Красноярского края.

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«Опыт прошлых лет показывает, как быстро и разрушительно может распространяться огонь по большим территориям, в такой ситуации важно оперативно реагировать на угрозу. И уже не один год охранять леса Красноярья помогают цифровые технологии. Камеры, размещенные на наших базовых станциях, обеспечивают наблюдение, искусственный интеллект анализирует полученную информацию, а защищенный канал связи оперативно передает данные о ситуации в лесах», – сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Расширение системы видеомониторинга до 144 единиц позволит повысить эффективность работы по обнаружению и тушению пожаров в лесах края. Видеокамеры уже доказали свою эффективность. За четыре года они зафиксировали на территории региона больше двух тысяч точек задымления, из них более 150 – это лесные пожары. По информации, полученной с устройства, определяется дым-точка — это предположительное местоположение очага возгорания. В онлайн-режиме вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства края. Благодаря этому удается не только своевременно принимать решения, но и прогнозировать ход развития ситуаций. Если возгорание будет обнаружено своевременно и на малой площади, то потребуется меньше времени, сил и средств, чтобы его потушить», – отметил директор КГАУ «Лесопожарный центр» Виталий Простакишин.