Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия Чапаево
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
|Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 2
|Симаткина Светлана 55 1
|Гагарин Юрий 93 1
|Гамянин Андрей 1 1
|Сидоренко Дмитрий 12 1
|Жилкин Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.