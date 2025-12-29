Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Россия Чапаево


СОБЫТИЯ


29.12.2025 Первый якутский космический аппарат «Чолбон» успешно выведен на орбиту 1
21.07.2023 «Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
28.04.2015 МТС расширила сеть 4G в Хакасии 1
06.02.2015 Мобильный интернет МТС в Хакасии стал в полтора раза быстрее 1
25.07.2013 Tele2 расширяет зону покрытия сети в Сахалинской области 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9960 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14349 2
Ростелеком 10353 1
Apple Inc 12659 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 2
Люксор дистрибьюшен 9 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 984 1
ЦПКиО имени Ю.А. Гагарина - Парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина - Парк Гагарина 8 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 14 1
Киномакс - сеть кинотеатров 12 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 39 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
МосКино - сеть кинотеатров 11 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3361 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1279 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25557 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 1
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 65 1
УУС - Универсальные услуги связи 325 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5169 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 339 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - Femtocell - Фемтосота - Мини-базовая станция 74 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 44 2
Симаткина Светлана 55 1
Гагарин Юрий 93 1
Гамянин Андрей 1 1
Сидоренко Дмитрий 12 1
Жилкин Александр 15 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 185 3
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 157481 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1081 2
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 2
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Саяногорск 38 2
Москва - Серебряный Бор 13 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Черногорск 45 2
Россия - СФО - Хакасия Республика - Усть-Абакан 14 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Новотроицк 51 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 27 1
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 16 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Западнодвинский район - Западная Двина 6 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Аскизский район - Аскиз 22 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 28 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 24 1
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 19 1
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 523 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 1
Казахстан - Республика 5814 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 666 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 12 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - Володарский район 29 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 717 1
Россия - ЦФО - Костромская область 437 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 577 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Шахтерск 5 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2074 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 2
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 28 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Спорт - Футбол 753 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1827 1
POI - points of interest 171 1
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще