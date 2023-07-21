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«Мегафон» расширил покрытие сети в пригороде Абакана

В деревне Чапаево появилась новая базовая станция «Мегафона». Это один из самых быстрорастущих пригородов Абакана – за последние 10 лет население деревни увеличилось почти в 6 раз. Телеком-оборудование обеспечит жителей высокоскоростным мобильным интернетом 4G и устойчивой голосовой связью.

Чапаево – пример активно развивающейся деревни. Здесь постоянно строятся новые добротные благоустроенные дома, поселение быстро растет за счет большого притока приезжих. С каждым годом все больше людей хотят совмещать тишину и спокойствие сельской жизни с возможностью работать в городе. До столицы республики отсюда рукой подать – 20 минут на машине или автобусе. Пару лет назад в деревне открыли новую комфортную школу, и многие жители деревни перестали возить своих детей на учебу в Абакан – ведь теперь хорошее образование можно получить и в Чапаево.

Приток населения, строительство новых зданий, развитие социальной инфраструктуры – все это значительно повысило нагрузку на существующую мобильную сеть. Новые улицы деревни уже не попадали в радиус устойчивой передачи сигнала. Поэтому инженеры «Мегафона» спроектировали и запустили еще одну базовую станцию в Чапаево. Благодаря этому компания расширила покрытие 4G и увеличила емкость сети – теперь большее число абонентов одновременно могут выходить в интернет без потери качества соединения. Жителям Чапаево сейчас доступен высокоскоростной интернет на скорости до 70 Мбит/с – при таких параметрах, например, банковское приложение можно скачать за 20 секунд. Помимо этого, сельчане могут пользоваться цифровыми звонками по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и быстрым соединением.

«Сеть сотовой связи – это постоянно развивающая система, чтобы ее совершенствовать мы учитываем сотни параметров, в том числе изменения в застройке и мобильной активности на территориях. Развиваются районы – следом мы запускаем и модернизируем наши телеком-объекты. Новая базовая станция в Чапаево – это наш вклад в развитие перспективной деревни и создание в ней комфортной среды для всех жителей», – сказала директор Абаканского регионального отделения «Мегафона» Светлана Симаткина.

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