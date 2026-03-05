Разделы

Россия ДФО Якутия Покровск

Россия - ДФО - Якутия - Покровск

"Наводнение". Покровск. 1926. Художник — Вебер Яков Яковлевич. "Наводнение". Покровск. 1926. Художник — Вебер Яков Яковлевич.
"Наводнение". Покровск. 1926. Художник — Вебер Яков Яковлевич.

СОБЫТИЯ


05.03.2026 Цифровое обновление прошло в центральной Якутии 1
12.02.2021 В Якутии создали приложение для популяризации якутского языка 3
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
19.01.2017 «Мегафон» улучшил качество мобильной связи в 14 районах Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
07.07.2015 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру в Якутии 1
01.08.2014 МТС запустила сеть LTE в Якутске и Нерюнгри 1
26.03.2013 В Якутии появится 34 дополнительных пункта приема заявлений на УЭК 1
25.10.2012 «Ростелеком» завершил строительство последнего участка ВОЛС Якутск-Покровск 1
10.04.2012 «Билайн» запустил сеть GSM в Якутии 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10169 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 3
Ростелеком 10463 2
ИТ-Центр 1 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
Ростелеком - Сахателеком 65 1
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8348 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6431 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9514 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8893 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4870 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6723 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22100 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17276 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25823 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57989 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9631 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2190 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29020 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5208 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9530 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 436 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6316 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8492 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4227 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2220 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9849 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1106 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 343 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 389 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 79 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6658 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4063 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3370 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 369 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1896 1
HSDPA Dual Carrier 85 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 331 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5965 1
МТС Планшет 21 1
Костерин Александр 20 2
Зимин Константин 89 2
Некрасова Наталья 17 1
Никифоров Николай 1137 1
Лебедев Александр 47 1
Николаев Айсен 46 1
Семенов Анатолий 35 1
Муттерперл Михаил 22 1
Хабаров Александр 4 1
Симайченков Сергей 9 1
Гамянин Андрей 1 1
Афанасьев Гаврил 2 1
Алексеев Петр 3 1
Семенов Константин 4 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 527 11
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1114 10
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 66 7
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 20 5
Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус 18 4
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 20 4
Россия - РФ - Российская федерация 159210 4
Москва - Серебряный Бор 14 4
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск - Пеледуй 50 4
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 7 4
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 14 3
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 20 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 9 3
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 13 2
Россия - Чапаево 10 2
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 17 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 2
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 65 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - ДФО - Якутия - Томпонский улус - Хандыга - Мегино-Алдан 11 1
Россия - ДФО - Якутия - Олёкминский район - Олекминск 20 1
Россия - ДФО - Якутия - Среднеколымский улус - Среднеколымск 4 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 49 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 252 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3009 1
Земля - Полюсы холода 18 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 501 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10575 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20525 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2681 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5366 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7400 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9766 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5531 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5929 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6448 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423406, в очереди разбора - 726898.
Создано именных указателей - 191268.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

