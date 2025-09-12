Разделы

Россия ДФО Якутия Республика Саха Жатай

УПОМИНАНИЯ


12.09.2025 По городским стандартам: в Жатае ускорили мобильный интернет 2
08.09.2023 МТС в три раза ускорила мобильный интернет в поселке Жатай 2
13.03.2020 Inline Technologies построила инфраструктуру системы-112 в Якутии 1
21.04.2017 МТС запустил интернет 3G/4G в Оймяконском улусе Якутии 1
16.12.2016 МТС разогнала мобильный интернет в Ленске 1
14.07.2016 МТС построила первую сеть 4G в Мирном 1
07.07.2015 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру в Якутии 1
01.02.2011 В Коми построят энергоэффективное жилье эконом-класса 1
10.12.2010 Первый энергоэффективный дом будет построен в Якутии до конца года 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13725 4
Ростелеком 10107 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
Ростелеком - Сахателеком 63 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 633 1
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 91 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70629 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4789 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8472 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11058 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8959 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16766 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55180 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13217 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21563 2
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 592 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16453 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2159 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6602 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2741 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2752 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14362 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9449 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 382 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1387 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7998 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5714 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22385 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28596 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1737 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8001 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11918 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6034 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины 225 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 322 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Зимин Константин 72 3
Никифоров Николай 1136 2
Борисов Егор 11 1
Дзюня Сергей 1 1
Волков Григорий 3 1
Гайзер Вячеслав 13 1
Хабаров Александр 4 1
Цицин Константин 9 1
Алексеев Петр 3 1
Неустроев Прокопий 49 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1020 8
Россия - РФ - Российская федерация 152992 7
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 496 6
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 64 3
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 45 3
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 3
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 6 3
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск - Кангалассы 4 3
Москва - Серебряный Бор 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 19 3
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 3
Россия - ДФО - Якутия - Намский улус - Намцы 19 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 627 2
Россия - Павловск 36 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7927 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18227 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 243 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 931 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 787 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 955 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1657 1
Россия - УФО - Челябинская область 1346 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1204 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1202 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 393 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1376 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 484 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1628 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 105 1
Россия - ДФО - Якутия - Мирнинский район - Мирный 63 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - УФО - Челябинская область - Чебаркуль 39 1
Армения - Республика 2352 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19828 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10360 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9381 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5906 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2598 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7188 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6221 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1894 1
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 199 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 480 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 372 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5861 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10440 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1550 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 1
