Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

По городским стандартам: в Жатае ускорили мобильный интернет

Для более 12 тыс. жителей якутского поселка Жатай «МегаФон» улучшил мобильный интернет. Специалисты провели модернизацию базовых станций, в результате скорость передачи данных увеличилась, а голосовое соединение стало стабильнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла на всех базовых станциях поселка. Инженеры перевели на оборудовании частоты старого поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои 4G. В результате увеличилась емкость сети — теперь большее количество устройств одновременно может подключаться к мобильному интернету.

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами
Цифровизация

Вместе с тем, скорости 4G в Жатае выросли в разы. У абонентов появилась возможность более комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, делать покупки на маркетплейсах, обмениваться файлами или слушать онлайн музыку по пути на работу и в школу.

«Модернизация телеком-объектов решила сразу несколько задач: расширение емкости сети, увеличение скорости передачи данных и снижение нагрузки на оборудование. Также проведенные работы позволили закрыть «цифровые» потребности местных жителей в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате и решении повседневных задач. И мы уже сейчас видим, что абоненты стали активнее пользоваться интернетом: с начала года объем интернет-трафика в Жатае вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном»

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Мультимиллиардные долги «Связному» ушли с молотка за одну сороковую цены. Когда-то они стоили 31 миллиард

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще