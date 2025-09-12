По городским стандартам: в Жатае ускорили мобильный интернет

Для более 12 тыс. жителей якутского поселка Жатай «МегаФон» улучшил мобильный интернет. Специалисты провели модернизацию базовых станций, в результате скорость передачи данных увеличилась, а голосовое соединение стало стабильнее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация прошла на всех базовых станциях поселка. Инженеры перевели на оборудовании частоты старого поколения в современный стандарт и добавили дополнительные слои 4G. В результате увеличилась емкость сети — теперь большее количество устройств одновременно может подключаться к мобильному интернету.

Вместе с тем, скорости 4G в Жатае выросли в разы. У абонентов появилась возможность более комфортно пользоваться цифровыми государственными услугами, общаться в мессенджерах, делать покупки на маркетплейсах, обмениваться файлами или слушать онлайн музыку по пути на работу и в школу.

«Модернизация телеком-объектов решила сразу несколько задач: расширение емкости сети, увеличение скорости передачи данных и снижение нагрузки на оборудование. Также проведенные работы позволили закрыть «цифровые» потребности местных жителей в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате и решении повседневных задач. И мы уже сейчас видим, что абоненты стали активнее пользоваться интернетом: с начала года объем интернет-трафика в Жатае вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.