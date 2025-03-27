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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ДФО Якутия Хангаласский улус

Россия - ДФО - Якутия - Хангаласский улус

27.03.2025 «МегаФон» прокачал 4G в Кердеме и Техтюре 1
15.08.2024 Связь LTE «МегаФона» укрепляется в якутских селах 2
13.10.2022 «Мегафон» улучшил качество связи в селе Улах-Ан 1
16.02.2022 Якутия подключит к ВОЛС все арктические районы до 2024 года 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
29.05.2018 ЕГЭ по математике под угрозой срыва из-за отсутствия интернета 1
05.02.2016 «МегаФон» модернизировал сеть связи в 30 якутских городах и селах 1
08.07.2015 Год запуска LTE в Якутии «МегаФон» отметил 4-кратным ростом 4G-трафика 1
07.07.2015 «Ростелеком» расширил оптическую инфраструктуру в Якутии 1
06.03.2014 «Ростелеком» в Якутии реализует проект системы экстренного оповещения населения 3
27.12.2012 МТС в 10 раз ускорила мобильный интернет в Якутске 1
12.12.2012 МТС улучшила качество связи и интернета в улусах Якутии 1
08.11.2012 МТС в два раза увеличила покрытие 3G в заречной группе улусов Якутии 2
25.10.2012 «Ростелеком» завершил строительство последнего участка ВОЛС Якутск-Покровск 2
10.12.2007 Земля из космоса глазами школьников: итоги конференции 1
23.07.2007 Якутия готовит молодежь к штурму космоса 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9082 5
Ростелеком 9819 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 393 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 2
Ростелеком - Сахателеком 63 2
Huawei 3976 1
8346 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7452 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 250 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Малая Арктическая академия юных талантов ЯРДОО 1 1
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 255 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4578 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 236 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7932 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8423 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4704 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3545 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20877 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3776 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10855 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1062 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6477 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28086 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4140 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9823 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7448 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9366 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8241 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1484 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4000 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2122 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9425 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1785 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12299 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7705 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1544 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 777 1
SIM-card - USIM-card - Universal Subscriber Identity Module - Universal Subscriber Identification Module - универсальный модуль идентификации абонента - расширенный стандарт SIM-карты 75 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1137 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Стандартизация - Standardization 2146 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7010 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2296 1
МТС 3G-сеть 119 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 60 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 56 1
Третьяк Константин 34 2
Мамедова Мария 18 2
Нуралиев Борис 290 1
Семенов Алексей 82 1
Костерин Александр 20 1
Солодов Владимир 11 1
Семенов Анатолий 32 1
Кондратьев Эдуард 1 1
Хабаров Александр 4 1
Гамянин Андрей 1 1
Афанасьев Гаврил 2 1
Данилова Майя 1 1
Алексеев Петр 3 1
Лазуткин Александр 4 1
Некрасова Наталья 10 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 954 14
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 476 12
Россия - РФ - Российская федерация 146658 9
Россия - ДФО - Якутия - Нерюнгринсий район - Нерюнгри 62 6
Россия - ДФО - Якутия - Мегино-Кангаласский улус 15 5
Россия - ДФО - Якутия - Чурапчинский улус - Чурапча 18 5
Россия - ДФО - Якутия - Ленский район - Ленск 45 4
Россия - ДФО - Якутия - Покровск 11 4
Россия - ДФО - Якутия - Алданский район - Алдан 16 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 3
Москва - Серебряный Бор 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Октёмцы 7 2
Россия - ДФО - Якутия - Чульман 6 2
Россия - ДФО - Якутия - Амгинский улус - Амга 10 2
Россия - Чапаево 8 2
Россия - ДФО - Якутия - Усть-Алданский улус - Борогонцы 13 2
Россия - ДФО - Якутия - Верхневилюйский улус - Верхневилюйск 18 2
Земля - планета Солнечной системы 10428 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1594 1
Солнечная система - Solar system 2527 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2699 1
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Россия - ПФО - Кировская область - Киров 468 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Жатай 8 1
Россия - ДФО - Якутия - Сунтарский улус - Сунтар 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 18 1
Германия - Нижняя Саксония 13 1
Россия - ДФО - Якутия - Верхоянский улус - Батагай 11 1
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Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1767 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 266 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 94 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
День молодёжи - 27 июня 915 1
Земля из космоса 50 1
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