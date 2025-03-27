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Россия ДФО Якутия Хангаласский улус
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
|Третьяк Константин 34 2
|Мамедова Мария 18 2
|Нуралиев Борис 290 1
|Семенов Алексей 82 1
|Костерин Александр 20 1
|Солодов Владимир 11 1
|Семенов Анатолий 32 1
|Кондратьев Эдуард 1 1
|Хабаров Александр 4 1
|Гамянин Андрей 1 1
|Афанасьев Гаврил 2 1
|Данилова Майя 1 1
|Алексеев Петр 3 1
|Лазуткин Александр 4 1
|Некрасова Наталья 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1536 1
|МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
|РГГМУ - Российский государственный гидрометеорологический университет 2 1
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