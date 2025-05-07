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«МегаФон» подключил к 4G два села в Якутии

У 1 тыс. жителей якутских сёл Аллага и Тит-Эбя появился высокоскоростной интернет, после того как инженеры «МегаФона» установили там телеком-оборудование. Базовые станции поддерживают 4G, технологию VoLTE и обеспечивают стабильное интернет-соединение на максимальной скорости 80 Мбит/с.

Связь и интернет оператора появились в Аллаге Сунтарского района впервые. Специалисты построили базовую станцию, задействовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов, что позволило создать уверенное покрытие LTE‑сети и стабильную передачу сигнала на большой территории, в том числе внутри помещений.

В хангаласском Тит-Эбя сеть значительно улучшилась: ранее связь обеспечивалась станцией, которая находится в 3,5 километра от села. Сейчас там поставили дополнительное оборудование, работающее на самом высокочастотном слое. Абоненты оператора могут теперь смотреть потоковое видео в высоком разрешении, скачивать «тяжёлые» файлы, играть в онлайн-игры, получать госуслуги, совершать покупки через интернет, звонить по видеосвязи, переписываться в мессенджерах и соцсетях. Местным жителям также стало проще удалённо работать или получать консультации врачей, а школьникам — использовать интернет для подготовки домашних заданий и поступления в вузы.

В зону покрытия новых установок попали не только жилые дома, социальные и административные учреждения, но и рядом проходящие с сёлами федеральные трассы «Вилюй» и «Лена». Эти дороги соединяют Якутию с Амурской областью. Дальнобойщики, транзитные водители, пассажиры могут без труда строить маршруты и решать возникшие в пути неотложные вопросы.

«Мы регулярно анализируем покрытие телеком-оборудования и закрываем "белые пятна" на цифровой карте Якутии. Такой "пробел" наши специалисты недавно убрали в Аллаге и ещё усовершенствовали сеть в Тит-Эбя, что привело к росту трафика в два раза. В обоих населённых пунктах стала доступна скорость интернета 25-30 Мбит/с, при этом максимальная скорость передачи данных достигает 80 Мбит/с. Это позволяет с комфортом выходить в Сеть и в любое время пользоваться нужными цифровыми сервисами», – сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Развитие телеком-инфраструктуры расширило и зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и сидеть в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители обоих сёл. Как показывает статистика, половина от всего объёма голосового трафика приходится на сеть четвёртого поколения.

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