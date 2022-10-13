Разделы

Телеком
|

«Мегафон» улучшил качество связи в селе Улах-Ан

«Мегафон» завершил стройку сети в селе Улах-Ан в Хангаласском районе республики, сообщили CNews представители «Мегафон». В результате более 800 жителей получили улучшенное качество голосовой связи, расширенное покрытие и увеличенные скорости 4G для комфортного использования любых цифровых сервисов.

«Мегафон» установил в селе оборудование связи четвертого поколения, ранее сельчанам была доступна только голосовая связь. Кроме того, расширилась зона покрытия сети и выросла надежность соединения. Теперь жителям поселения стали доступны звонки по технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения, а также мобильный интернет 4G со средней скоростью до 50 Мбит/с. Благодаря этому сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

В Улах-Ане на протяжении почти 5 месяцев в году температура опускается ниже -40 градусов. В таких реалиях интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей.

«Быстрая и надежная передача данных в удаленных населенных пунктах имеет особенную социальную значимость с точки зрения устранения "цифрового неравенства", – отмечает директор Якутского отделения "Мегафона" Мария Мамедова. – Несмотря на большие расстояния, отсутствие качественных дорог, а зачастую и электроснабжения, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий современными голосовыми сервисами и 4G. Благодаря проведенным работам в Улах-Ане в разы увеличились скорость, стабильность и качество мобильного интернета. Теперь сельчане наравне с жителями больших городов могут оформлять необходимые документы на госуслугах, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто общаться с близкими, несмотря на расстояния».

До конца 2022 г. Webinar Meetings ждет еще 5 обновлений
Импортозамещение ВКС

***

«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры, ИТ-руководство Счетной палаты, Росатома, РЖД выступят на CNews FORUM 2022

Бежавший из России Red Hat не оказал техподдержку компании Усманова. Многомиллионный штраф за это заплатит российский интегратор

Власти предписали МТС снизить цены на связь

Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2022

Российский телеком страдает от дефицита кадров и поднимает зарплаты

ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Pova Neo 2: бюджетник с ярким дизайном

Лучшие умные обогреватели: выбор ZOOM

9 бесплатных сервисов для создания анимации: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября