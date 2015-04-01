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Jurel Holdings Ltd Джурел Холдингс Лтд

СОБЫТИЯ

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01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Jurel Holdings Ltd и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
Startpack - СтартПак 26 2
Сервис Плюс 187 2
SAP SE 5601 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 1
1С-Рарус 982 1
Nintendo 823 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Тензор 173 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 524 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 116 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 1
Linux OS 11533 2
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 2
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Microsoft Windows 16882 1
Microsoft Office 365 1042 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
DSSL Trassir 40 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
1С-Рарус WMS 3 1
Чеглаков Андрей 63 3
Комиссаров Дмитрий 248 2
Басов Алексей 117 2
Parpi Katia - Парпи Кате 1 1
Никифоров Николай 1138 1
Никифорова Светлана 34 1
Андреев Андрей 33 1
Федоров Алексей 142 1
Селиванов Максим 28 1
Чеглаков Филипп 3 1
Савюк Виктор 41 1
Поздняков Павел 20 1
Фалеев Сергей 2 1
Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
Саяхова Римма 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Япония 13807 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Москва - Садовое кольцо 119 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Forbes - Форбс 1002 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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