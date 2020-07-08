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Startpack СтартПак
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 26, упоминаний - 39
Startpack и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Алексей 142 9
|Никифоров Николай 1138 4
|Никифорова Светлана 34 4
|Чеглаков Андрей 63 4
|Басов Алексей 117 3
|Грачев Антон 8 2
|Савюк Виктор 41 1
|Ткачук Лариса 53 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Поздняков Павел 20 1
|Цейтлин Александр 13 1
|Казакова Александра 5 1
|Куховаренко Антон 10 1
|Пономарева Ольга 6 1
|Насыров Динар 7 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Стоянова Яна 1 1
|Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
|Кимерал Татьяна 1 1
|Саяхова Римма 1 1
|Сафаров Асгат 3 1
|Parpi Katia - Парпи Кате 1 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Шувалов Игорь 86 1
|Андреев Андрей 33 1
|Новиков Павел 113 1
|Калугин Сергей 169 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Слизень Виталий 244 1
|Лопатин Артем 7 1
|Николаев Александр 45 1
|Калачников Алексей 8 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Пронин Антон 13 1
|Осетров Ярослав 6 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Чеглаков Филипп 3 1
|Сивидов Алексей 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.