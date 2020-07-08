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Startpack СтартПак

Startpack - СтартПак

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2020 Жена экс-министра связи Никифорова объявила о разводе с мужем. Какие активы остались за ней 1
06.09.2017 Startpack выпустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам на macOS 2
12.05.2017 Startpack: 38% сервисов для бизнеса из России и СНГ хотят выйти на рынок США 2
27.04.2017 Startpack перезапустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам 1
12.04.2017 Startpack выявила тренды рынка отраслевых сервисов для бизнеса 1
12.12.2016 Startpack теперь подскажет, входит ли сервис в Единый реестр российских программ 2
20.01.2016 Startpack подберет облачные сервисы на основе интересов пользователя 2
11.06.2015 Startpack Market теперь позволяет делиться опытом работы в «облаках» 1
17.04.2015 Основатель «Энвижн» вложился в стартап жены министра связи Никифорова 1
03.04.2015 Startpack анонсировал приложение для мгновенного доступа к сайтам 1
10.03.2015 Dental Cloud запустила SaaS-cервис для стоматологических клиник 1
19.02.2015 «Ростелеком» сокращает руководство. Первым уходит создатель Dendy 1
18.02.2015 Startpack запустила рекомендательный сервис по облачным приложениям 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 3
28.01.2014 Startpack запустил облачную CRM-систему для СМБ 1
04.04.2013 Выручка Inoventica в первом квартале 2013 г. превысила 100 млн руб. 1
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк» 1
28.03.2013 Облачные сервисы Inoventica будут интегрированы с веб-платформой Startpack 3
20.03.2013 Резиденты «Сколково» создадут единый облачный стандарт 2
22.02.2013 Startpack готовится стать российским Amazon 2
10.01.2013 Выручка Inoventica за 2012 г. выросла в 20 раз 2
04.12.2012 Профессиональная бухгалтерия «Небо» доступна в «облаке» Startpack 2
03.12.2012 «Таттелеком» и Startpack запускают облачный сервис для абонентов провайдера 1
06.09.2012 Виртуальную АТС YouMagic.Pro интегрируют в линейку облачной платформы Startpack 1
05.09.2012 Inoventica приобрела долю в облачной компании-резиденте «Сколково» 2

Публикаций - 26, упоминаний - 39

Startpack и организации, системы, технологии, персоны:

Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 6
Ростелеком 10948 4
Microsoft Corporation 25775 4
Сервис Плюс 187 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 3
9594 3
Новые облачные технологии (НОТ) 485 3
Автодория 44 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
Google LLC 12690 3
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 2
Software AG & IDS Scheer 209 1
Интеграл НПП - Интеграл НПО 17 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
Accentis - Акцентис 5 1
SAP SE 5601 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Apple Inc 13156 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
1С-Рарус 982 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
АйТи 1519 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
СИНХ - Таттелеком 229 1
Тензор 173 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 10 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 2
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 1
БАРС Венчерз 5 1
НЦК-Елабуга 1 1
Центр-Сервис 7 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Татэнерго - Татэнергосбыт 10 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 414 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 804 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1341 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 2
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1659 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 3
Startpack Firework 2 2
Startpack Launcher 2 2
Startpack Market 2 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Linux OS 11533 2
Apple macOS 2419 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Intersoft Lab - Референт 157 2
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
IBM SurePOS 37 1
DSSL Trassir 40 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
1С-Рарус WMS 3 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Microsoft Office 4170 1
Microsoft Windows 16882 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
CorpSoft24 - Хостинг ИСПДн 13 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 1
Федоров Алексей 142 9
Никифоров Николай 1138 4
Никифорова Светлана 34 4
Чеглаков Андрей 63 4
Басов Алексей 117 3
Грачев Антон 8 2
Савюк Виктор 41 1
Ткачук Лариса 53 1
Флорентьева Мария 17 1
Поздняков Павел 20 1
Цейтлин Александр 13 1
Казакова Александра 5 1
Куховаренко Антон 10 1
Пономарева Ольга 6 1
Насыров Динар 7 1
Фалеев Сергей 2 1
Стоянова Яна 1 1
Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
Кимерал Татьяна 1 1
Саяхова Римма 1 1
Сафаров Асгат 3 1
Parpi Katia - Парпи Кате 1 1
Комиссаров Дмитрий 248 1
Шувалов Игорь 86 1
Андреев Андрей 33 1
Новиков Павел 113 1
Калугин Сергей 169 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Слизень Виталий 244 1
Лопатин Артем 7 1
Николаев Александр 45 1
Калачников Алексей 8 1
Сушкевич Антон 67 1
Пронин Антон 13 1
Осетров Ярослав 6 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Чеглаков Филипп 3 1
Сивидов Алексей 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 2
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 55 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Индия - Bharat 5870 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 498 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Аренда 2687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 374 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
КГФЭИ - Казанский государственный финансово-экономический институт 3 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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