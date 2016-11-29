Axiomatika - Аксиоматика

Компания ООО «Аксиоматика» представляет собой специализированного интегратора и поставщика IT-решений для финансового сектора, с фокусом на автоматизацию процессов оценки кредитных рисков и управления документооборотом. Деятельность организации охватывает внедрение роботизации бизнес-процессов (RPA), предоставление облачных сервисов скоринга (SaaS) и консалтинг в области риск-менеджмента. Ключевым продуктом компании является сервис AxiCredit, разработанный на базе технологии предиктивной аналитики FICO Origination Manager Decision Module (OMDM).

Основная специализация «Аксиоматики» — помощь микрофинансовым организациям (МФО) и банкам в снижении операционных издержек за счет автоматизации рассмотрения заявок. Компания предлагает альтернативу локальному развертыванию тяжелого ПО, предоставляя готовое облачное решение, которое не требует капитальных затрат на инфраструктуру.

Сильные стороны:

Экспертиза в работе с платформой FICO OMDM и умение упаковывать сложные технологии в удобные SaaS-продукты.

и умение упаковывать сложные технологии в удобные SaaS-продукты. Опыт реализации проектов как в России, так и за рубежом (Таджикистан).

Участие в акселерационных программах (ФРИИ) и партнерство с технологическими гигантами (Microsoft).

Слабые стороны:

Зависимость от вендора FICO (в части ядерной технологии скоринга).

Ориентация на узкую нишу (финансовый сектор, преимущественно МФО и малые банки), что ограничивает диверсификацию доходов.

Регистрированные товарные знаки

AxiCredit (аксиКредит) — бренд облачного сервиса автоматизации оценки заемщиков.

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

Деловые связи и партнерства:

HiEnd Systems : Стратегический альянс для совместной разработки решений для МФО. HiEnd предоставляет ядро HES Credit Conveyer, «Аксиоматика» добавляет модуль скоринга AxiCredit. Также сотрудничество включает обучение специалистов по риск-менеджменту.

: Стратегический альянс для совместной разработки решений для МФО. HiEnd предоставляет ядро HES Credit Conveyer, «Аксиоматика» добавляет модуль скоринга AxiCredit. Также сотрудничество включает обучение специалистов по риск-менеджменту. Parallels : Партнерство в области облачных технологий для СМБ. Интеграция онлайн-магазина приложений «Аксиоматики» с порталами банков через платформу Parallels Automation.

: Партнерство в области облачных технологий для СМБ. Интеграция онлайн-магазина приложений «Аксиоматики» с порталами банков через платформу Parallels Automation. Microsoft: Технологический партнер, предоставляющий инфраструктуру Azure и поддержку в рамках акселерации ФРИИ.

Основные продукты:

AxiCredit: Облачный SaaS-сервис для автоматической оценки кредитных заявок. Назначение: позволяет МФО и банкам быстро принимать решения по кредитам, снижая риски дефолта. Основан на технологии FICO OMDM. Поддерживает многопользовательский режим (multitenant), что снижает затраты на инфраструктуру. RPA-решения (Sherpa RPA): Программные роботы для автоматизации рутинных задач, таких как обработка документов. Назначение: повышение эффективности операционной деятельности компаний за счет исключения человеческого фактора.

Ключевые технологии:

FICO Origination Manager Decision Module (OMDM) : Ядро системы скоринга от вендора FICO.

: Ядро системы скоринга от вендора FICO. Cloud Computing : Развертывание на Microsoft Azure, обеспечение доступности 99,5%.

: Развертывание на Microsoft Azure, обеспечение доступности 99,5%. RPA : Использование платформы Sherpa для роботизации процессов.

: Использование платформы Sherpa для роботизации процессов. Собственные запатентованные разработки не упомянуты; компания выступает как интегратор и разработчик обвязок вокруг технологий FICO и других вендоров.

Российские конкуренты (рынок RPA, финтех-решений и скоринга):

КРОК (CROC) — крупный системный интегратор с собственными компетенциями в AI и скоринге. «Ростелеком-Солар» — предоставляет облачные решения и сервисы для бизнеса. Инфософт (Infsoft) — разработчик корпоративных систем, включая модули для финансового сектора. 1С-Рарус (в части интеграций) или вендоры на базе 1С, внедряющие скоринговые модули. Тензор (Tensor) — разработчик систем управления рисками и скоринга. Mail.ru Cloud Solutions (Yandex Cloud) — инфраструктурные конкуренты в сегменте SaaS.

Зарубежные аналоги:

FICO (США) — прямой вендор технологии OMDM, основной конкурент по качеству алгоритмов. Experian (Великобритания/США) — предоставляет скоринговые модели и услуги кредитного брокерства. Equifax (США) — аналогичные сервисы оценки рисков. UiPath (Венгрия/США) — мировой лидер в области RPA, конкурент Sherpa RPA. Automation Anywhere (США) — еще один крупный игрок рынка RPA.

Цитата

«Проект в “Спитамен Банке” для нас — первый зарубежный проект. Считаю важным, что мы вышли на рынок Таджикистана в ключевой момент, когда финансовый рынок обновился, и на нём появились современные предприятия, которые готовы привлекать мировые практики автоматизации бизнес-процессов». Михаил Ляпин, директор по развития компании «Аксиоматика» (источник: CNews).

Информация актуальна на 17.06.2026