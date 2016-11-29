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Axiomatika Аксиоматика
Компания ООО «Аксиоматика» представляет собой специализированного интегратора и поставщика IT-решений для финансового сектора, с фокусом на автоматизацию процессов оценки кредитных рисков и управления документооборотом. Деятельность организации охватывает внедрение роботизации бизнес-процессов (RPA), предоставление облачных сервисов скоринга (SaaS) и консалтинг в области риск-менеджмента. Ключевым продуктом компании является сервис AxiCredit, разработанный на базе технологии предиктивной аналитики FICO Origination Manager Decision Module (OMDM).
Основная специализация «Аксиоматики» — помощь микрофинансовым организациям (МФО) и банкам в снижении операционных издержек за счет автоматизации рассмотрения заявок. Компания предлагает альтернативу локальному развертыванию тяжелого ПО, предоставляя готовое облачное решение, которое не требует капитальных затрат на инфраструктуру.
Сильные стороны:
- Экспертиза в работе с платформой FICO OMDM и умение упаковывать сложные технологии в удобные SaaS-продукты.
- Опыт реализации проектов как в России, так и за рубежом (Таджикистан).
- Участие в акселерационных программах (ФРИИ) и партнерство с технологическими гигантами (Microsoft).
Слабые стороны:
- Зависимость от вендора FICO (в части ядерной технологии скоринга).
- Ориентация на узкую нишу (финансовый сектор, преимущественно МФО и малые банки), что ограничивает диверсификацию доходов.
Регистрированные товарные знаки
- AxiCredit (аксиКредит) — бренд облачного сервиса автоматизации оценки заемщиков.
Клиенты и деловые связи
Ключевые клиенты:
- Яшин и Партнеры: Консалтинговая компания. Масштаб сотрудничества: внедрение RPA-роботов Sherpa для автоматизации документооборота.
- КБ «Солидарность» (финансовая группа «Лайф»): Банк розничного сегмента. Масштаб: запуск сервиса AxiCredit для оценки заемщиков, дальнейшая работа над продуктом «Потребительский кредит».
- Спитамен Банк (Таджикистан): Первый зарубежный клиент. Масштаб: реализация проекта по автоматизации скоринга на базе FICO OMDM в режиме SaaS. Срок внедрения составил около месяца.
Деловые связи и партнерства:
- HiEnd Systems: Стратегический альянс для совместной разработки решений для МФО. HiEnd предоставляет ядро HES Credit Conveyer, «Аксиоматика» добавляет модуль скоринга AxiCredit. Также сотрудничество включает обучение специалистов по риск-менеджменту.
- Parallels: Партнерство в области облачных технологий для СМБ. Интеграция онлайн-магазина приложений «Аксиоматики» с порталами банков через платформу Parallels Automation.
- Microsoft: Технологический партнер, предоставляющий инфраструктуру Azure и поддержку в рамках акселерации ФРИИ.
Основные продукты:
- AxiCredit: Облачный SaaS-сервис для автоматической оценки кредитных заявок. Назначение: позволяет МФО и банкам быстро принимать решения по кредитам, снижая риски дефолта. Основан на технологии FICO OMDM. Поддерживает многопользовательский режим (multitenant), что снижает затраты на инфраструктуру.
- RPA-решения (Sherpa RPA): Программные роботы для автоматизации рутинных задач, таких как обработка документов. Назначение: повышение эффективности операционной деятельности компаний за счет исключения человеческого фактора.
Ключевые технологии:
- FICO Origination Manager Decision Module (OMDM): Ядро системы скоринга от вендора FICO.
- Cloud Computing: Развертывание на Microsoft Azure, обеспечение доступности 99,5%.
- RPA: Использование платформы Sherpa для роботизации процессов.
- Собственные запатентованные разработки не упомянуты; компания выступает как интегратор и разработчик обвязок вокруг технологий FICO и других вендоров.
Российские конкуренты (рынок RPA, финтех-решений и скоринга):
- КРОК (CROC) — крупный системный интегратор с собственными компетенциями в AI и скоринге.
- «Ростелеком-Солар» — предоставляет облачные решения и сервисы для бизнеса.
- Инфософт (Infsoft) — разработчик корпоративных систем, включая модули для финансового сектора.
- 1С-Рарус (в части интеграций) или вендоры на базе 1С, внедряющие скоринговые модули.
- Тензор (Tensor) — разработчик систем управления рисками и скоринга.
- Mail.ru Cloud Solutions (Yandex Cloud) — инфраструктурные конкуренты в сегменте SaaS.
Зарубежные аналоги:
- FICO (США) — прямой вендор технологии OMDM, основной конкурент по качеству алгоритмов.
- Experian (Великобритания/США) — предоставляет скоринговые модели и услуги кредитного брокерства.
- Equifax (США) — аналогичные сервисы оценки рисков.
- UiPath (Венгрия/США) — мировой лидер в области RPA, конкурент Sherpa RPA.
- Automation Anywhere (США) — еще один крупный игрок рынка RPA.
Цитата
«Проект в “Спитамен Банке” для нас — первый зарубежный проект. Считаю важным, что мы вышли на рынок Таджикистана в ключевой момент, когда финансовый рынок обновился, и на нём появились современные предприятия, которые готовы привлекать мировые практики автоматизации бизнес-процессов». Михаил Ляпин, директор по развития компании «Аксиоматика» (источник: CNews).
Информация актуальна на 17.06.2026
СОБЫТИЯ
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Axiomatika и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпин Михаил 6 3
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Козлов Павел 21 1
|Вагнер Виктор 6 1
|Долгоруков Дмитрий 1 1
|Морозов Виталий 1 1
|Ершова Надежда 1 1
|Кузнецов Василий 5 1
|Писаревская Евгения 1 1
|Глущенко Глеб 1 1
|Ураев Владимир 1 1
|Белоусов Сергей 253 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Пярн Артур 13 1
|Салов Антон 38 1
|Зубарев Илья 27 1
|Калачников Алексей 8 1
|Анисимов Константин 44 1
|Осетров Ярослав 6 1
|Табулин Сергей 7 1
|Гилев Сергей 14 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Прямиков Антон 6 1
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