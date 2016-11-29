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Axiomatika Аксиоматика

Axiomatika - Аксиоматика

Компания ООО «Аксиоматика» представляет собой специализированного интегратора и поставщика IT-решений для финансового сектора, с фокусом на автоматизацию процессов оценки кредитных рисков и управления документооборотом. Деятельность организации охватывает внедрение роботизации бизнес-процессов (RPA), предоставление облачных сервисов скоринга (SaaS) и консалтинг в области риск-менеджмента. Ключевым продуктом компании является сервис AxiCredit, разработанный на базе технологии предиктивной аналитики FICO Origination Manager Decision Module (OMDM).

Основная специализация «Аксиоматики» — помощь микрофинансовым организациям (МФО) и банкам в снижении операционных издержек за счет автоматизации рассмотрения заявок. Компания предлагает альтернативу локальному развертыванию тяжелого ПО, предоставляя готовое облачное решение, которое не требует капитальных затрат на инфраструктуру. 

Сильные стороны:

  • Экспертиза в работе с платформой FICO OMDM и умение упаковывать сложные технологии в удобные SaaS-продукты.
  • Опыт реализации проектов как в России, так и за рубежом (Таджикистан).
  • Участие в акселерационных программах (ФРИИ) и партнерство с технологическими гигантами (Microsoft).

Слабые стороны:

  • Зависимость от вендора FICO (в части ядерной технологии скоринга).
  • Ориентация на узкую нишу (финансовый сектор, преимущественно МФО и малые банки), что ограничивает диверсификацию доходов.

Регистрированные товарные знаки

  • AxiCredit (аксиКредит) — бренд облачного сервиса автоматизации оценки заемщиков. 

 

Клиенты и деловые связи

Ключевые клиенты:

  1. Яшин и Партнеры: Консалтинговая компания. Масштаб сотрудничества: внедрение RPA-роботов Sherpa для автоматизации документооборота.
  2. КБ «Солидарность» (финансовая группа «Лайф»): Банк розничного сегмента. Масштаб: запуск сервиса AxiCredit для оценки заемщиков, дальнейшая работа над продуктом «Потребительский кредит».
  3. Спитамен Банк (Таджикистан): Первый зарубежный клиент. Масштаб: реализация проекта по автоматизации скоринга на базе FICO OMDM в режиме SaaS. Срок внедрения составил около месяца.

Деловые связи и партнерства:

  • HiEnd Systems: Стратегический альянс для совместной разработки решений для МФО. HiEnd предоставляет ядро HES Credit Conveyer, «Аксиоматика» добавляет модуль скоринга AxiCredit. Также сотрудничество включает обучение специалистов по риск-менеджменту.
  • Parallels: Партнерство в области облачных технологий для СМБ. Интеграция онлайн-магазина приложений «Аксиоматики» с порталами банков через платформу Parallels Automation.
  • Microsoft: Технологический партнер, предоставляющий инфраструктуру Azure и поддержку в рамках акселерации ФРИИ.

 

Основные продукты:

  1. AxiCredit: Облачный SaaS-сервис для автоматической оценки кредитных заявок. Назначение: позволяет МФО и банкам быстро принимать решения по кредитам, снижая риски дефолта. Основан на технологии FICO OMDM. Поддерживает многопользовательский режим (multitenant), что снижает затраты на инфраструктуру.
  2. RPA-решения (Sherpa RPA): Программные роботы для автоматизации рутинных задач, таких как обработка документов. Назначение: повышение эффективности операционной деятельности компаний за счет исключения человеческого фактора.

Ключевые технологии:

  • FICO Origination Manager Decision Module (OMDM): Ядро системы скоринга от вендора FICO.
  • Cloud Computing: Развертывание на Microsoft Azure, обеспечение доступности 99,5%.
  • RPA: Использование платформы Sherpa для роботизации процессов.
  • Собственные запатентованные разработки не упомянуты; компания выступает как интегратор и разработчик обвязок вокруг технологий FICO и других вендоров.

 

Российские конкуренты (рынок RPA, финтех-решений и скоринга):

  1. КРОК (CROC) — крупный системный интегратор с собственными компетенциями в AI и скоринге.
  2. «Ростелеком-Солар» — предоставляет облачные решения и сервисы для бизнеса.
  3. Инфософт (Infsoft) — разработчик корпоративных систем, включая модули для финансового сектора.
  4. 1С-Рарус (в части интеграций) или вендоры на базе , внедряющие скоринговые модули.
  5. Тензор (Tensor) — разработчик систем управления рисками и скоринга.
  6. Mail.ru Cloud Solutions (Yandex Cloud) — инфраструктурные конкуренты в сегменте SaaS.

Зарубежные аналоги:

  1. FICO (США) — прямой вендор технологии OMDM, основной конкурент по качеству алгоритмов.
  2. Experian (Великобритания/США) — предоставляет скоринговые модели и услуги кредитного брокерства.
  3. Equifax (США) — аналогичные сервисы оценки рисков.
  4. UiPath (Венгрия/США) — мировой лидер в области RPA, конкурент Sherpa RPA.
  5. Automation Anywhere (США) — еще один крупный игрок рынка RPA.

Цитата

«Проект в “Спитамен Банке” для нас — первый зарубежный проект. Считаю важным, что мы вышли на рынок Таджикистана в ключевой момент, когда финансовый рынок обновился, и на нём появились современные предприятия, которые готовы привлекать мировые практики автоматизации бизнес-процессов». Михаил Ляпин, директор по развития компании «Аксиоматика» (источник: CNews).

Информация актуальна на 17.06.2026

СОБЫТИЯ

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29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
28.08.2015 Стартап «Аксиоматики» получил «Облачный грант» от Microsoft 3
06.08.2015 «Аксиоматика» вышла на рынок Таджикистана: проект в «Спитамен Банке» 3
24.07.2015 HiEnd Systems и «Аксиоматика» договорились о партнерстве 3
10.03.2015 Dental Cloud запустила SaaS-cервис для стоматологических клиник 1
21.01.2015 «Аксиоматика» запустила сервис автоматизации процесса оценки заемщиков для банка «Солидарность» 4
10.09.2014 Банк «Траст» запустил проект «Бизнес-партнер» для предпринимателей 3
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 1
06.11.2013 Банки впервые смогут предоставлять облачные сервисы для СМБ 2

Публикаций - 11, упоминаний - 24

Axiomatika и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25669 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 529 3
9454 2
Startpack - СтартПак 26 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Infobox - Национальные коммуникации 57 1
Технологии скоринга 8 1
Инфософт ВЦ 26 1
Logicode - Программная Логика - ранее Axiomatics 2 1
Ростелеком 10837 1
Cisco Systems 5345 1
Amazon Inc - Amazon.com 3241 1
Huawei 4490 1
Apple Inc 13039 1
Meta Platforms - Facebook 4602 1
IBM - International Business Machines Corp 9668 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1305 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Крок - Croc 1955 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 329 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1322 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 496 1
UIPath 118 1
Deutsche Telekom 953 1
1С-Рарус 967 1
Experian 83 1
China Mobile 435 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
Ingram Micro 60 1
Тензор 166 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 1
HPE - Juniper Networks 458 1
HERE Technologies 113 1
Automation Anywhere 16 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 1
Dental Cloud - Дентал Клауд 10 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 101 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 56 5
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 2
Яшин и Партнеры 2 2
Spitamen Bank - Спитамен Банк - Спитамен Капитал 6 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 169 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 1
Солидарность 0 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Microsoft - LinkedIn 693 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 56 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Intel Capital 148 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 776 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35594 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17889 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63871 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24046 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5907 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7304 3
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