PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве

Российский разработчик программного обеспечения для роботизации бизнес-процессов (RPA) PIX Robotics и разработчик системы управления бизнес-процессами «Первая форма» заключили партнерское соглашение.

В рамках партнерских отношений компании планируют реализовывать проекты по автоматизации бизнес-процессов на базе платформы PIX. Об этом CNews сообщили представители компании «Первая форма».

BPM- и RPA-технологии взаимно дополняют друг друга: первые автоматизируют менеджмент, а вторые — монотонные задачи и процессы. Использование BPM-системы в совокупности с RPA обеспечивает наиболее эффективные бизнес-процессы.

PIX Robotics и «Первая форма» уже реализовали успешный проект по внедрению RPA для поиска и сбора информации по отслеживанию логистических маршрутов компаний-клиентов для лондонской финтех-компании. В «Первой форме» комплексно автоматизированы процессы бэк-офиса клиента – CRM, финансовое планирование, чек-листы, управление коммуникациями, а также хранение и систематизация данных, получаемых с сайтов грузоперевозчиков.

В ходе работы над проектом необходимо было снизить процент ручного труда, связанного с переносом данных с сайтов в систему. PIX Robotiсs предложила решение по автоматическому ежедневному сбору информации и сохранению ее в табличной форме для загрузки в «Первую форму». Программный робот разработали и внедрили за один месяц.

В результате реализации общего проекта «Первой формы» и PIX Robotics удалось: сэкономить время сотрудников на заведение новых данных в систему — заполнять все поля вручную и искать информацию в сети больше не надо; сократить длительность процесса проверки и обновления архивных данных на 90%; увеличить выборку данных для анализа, в том числе и автоматизированного.

«Среди технологий, которые мы планируем развивать, особенно выделяю интеграцию с компонентами других информационных систем при помощи RPA. На мой взгляд, это уже взрослая технология, которая помогает существенно экономить бюджеты на интеграцию. Развитие партнерства с PIX Robotics — это отличная возможность предложить клиентам новые отечественные RPA-решения и инструменты», — отметил Денис Селезнев, генеральный директор «Первой формы».

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«Мы активно развиваем партнерскую сеть, чтобы еще больше компаний ускоряли бизнес-процессы с помощью роботов. В синергии с “Первой формой” мы уже реализовали успешный проект, в рамках которого удалось сформировать качественную архитектуру, которая легко управляется и масштабируется в рамках ряда процессов компании. И ожидаем такое же плодотворное сотрудничество в будущем», — сказал Сергей Ложкин, генеральный директор PIX Robotics.

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PIX Robotics — российский разработчик инновационной RPA-платформы PIX для роботизации бизнес-процессов для среднего и крупного бизнеса, резидент Инновационного Центра «Сколково». Платформа PIX входит в реестр отечественного ПО, отвечает требованиям государственных регуляторов, полностью соответствует 152-ФЗ, отличается повышенной стабильностью, защитой от кибератак и возможностью работы в закрытом контуре. Платформа полностью соответствует требованиям импортозамещения: написана на OpenSource платформе .NET Core, работает с Windows, Linux, MS SQL и PostgreSQL. PIX — первая платформа с BPM-системой внутри для централизованного управления программными роботами. На платформе PIX роботизируют процессы Счетная палата России, «Главгосэкспертиза», ИЭМЗ «Купол», «Росэнергоатом», «Спортмастер», Bonduelle, Globus, «ВТБ лизинг», «Альфа-лизинг», Компания «Сухой», «Ингосстрах».

«Первая форма» – российская ИТ-компания. Самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPМ-систему, современную low-code платформу. «Первая форма» представлена на рынке с 2007 г. За это время ее клиентами стали более 150 компаний, среди которых: «Спортмастер», «Вкусвилл», «Русгидро», «Уралсиб», ВСК и др. «Первая форма» является резидентом Сколково, включена в реестр отечественного ПО.