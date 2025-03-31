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АМП Ассоциация промышленного майнинга

АМП - Ассоциация промышленного майнинга

Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) объединяет участников российского рынка промышленного майнинга (BitRiver, Intelion, NGE Farm, Promminer, Stella), которые формируют стандарты работы отрасли и способствуют развитию цифровой экономики России. Основной задачей АПМ является поддержание диалога с регуляторами и органами власти, формирование единой позиции отрасли промышленного майнинга, разработка практик работы и законодательства и усиление доверия к майнинговым компаниям.


31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
30.08.2024 В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина 2
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 1
07.06.2024 Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта 1
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций 1
24.01.2024 В России хотят отключать майнерам криптовалют электричество на срок до 500 часов в год 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

АМП и организации, системы, технологии, персоны:

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 10 4
Bitriver - Битривер 21 4
Цифровые активы 127 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 92 1
Nvidia Corp 3530 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
Unsplash 896 2
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Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 13 1
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 3
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
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