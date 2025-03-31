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АМП Ассоциация промышленного майнинга
Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) объединяет участников российского рынка промышленного майнинга (BitRiver, Intelion, NGE Farm, Promminer, Stella), которые формируют стандарты работы отрасли и способствуют развитию цифровой экономики России. Основной задачей АПМ является поддержание диалога с регуляторами и органами власти, формирование единой позиции отрасли промышленного майнинга, разработка практик работы и законодательства и усиление доверия к майнинговым компаниям.
АМП и организации, системы, технологии, персоны:
|Безделов Сергей 7 7
|Семенов Тимофей 5 3
|Путин Владимир 3213 3
|Ткачев Антон 9 2
|Огиенко Олег 7 2
|Селезнев Валерий 11 1
|Половинка Даниил 1 1
|Рунец Игорь 4 1
|Новицкий Павел 1 1
|Береснев Вячеслав 2 1
|Вязников Максим 2 1
|Кобзев Игорь 9 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1921 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1010 1
|Известия ИД 641 1
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