АМП - Ассоциация промышленного майнинга

Ассоциация промышленного майнинга (АПМ) объединяет участников российского рынка промышленного майнинга (BitRiver, Intelion, NGE Farm, Promminer, Stella), которые формируют стандарты работы отрасли и способствуют развитию цифровой экономики России. Основной задачей АПМ является поддержание диалога с регуляторами и органами власти, формирование единой позиции отрасли промышленного майнинга, разработка практик работы и законодательства и усиление доверия к майнинговым компаниям.