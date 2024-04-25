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Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций

Группа компаний Intelion, оператор промышленного майнинга, объявила о запуске деятельности по самостоятельной добыче цифровых активов для целей их последующей реализации на экспорт. Стоимость первой приобретенной партии оборудования для данного направления составила 1,4 млрд руб., при этом в рамках дорожной карты развития проекта компания планирует значительно увеличивать вычислительные мощности в ближайшие месяцы. Объем налоговых поступлений от эксплуатации первой партии оборудования за 2 года составит более 500 млн руб.

Модель работы в рамках данного направления предполагает частичную продажу вычислительной мощности заинтересованным иностранным покупателям для покрытия операционных расходов, а также накопление цифровых активов на балансе юридического лица, полученных от проведения собственных блокчейн-операций для их последующей продажи на экспорт.

Данный подход является прецендентом осуществления деятельности по добыче цифровых активов юридическими лицами на территории России с раскрытием всех показателей и отражением цифровых активов на балансе компании. Это позволит оператору промышленного майнинга диверсифицировать свою бизнес-модель, и помимо размещения клиентского оборудования в дата-центрах, самостоятельно добывать цифровые активы, декларируя при этом валютную выручку для целей налогообложения. Прогнозируемый объем основных налоговых поступлений от данного вида деятельности при эксплуатации первой партии оборудования в ближайшие 2 года составит более 500 млн руб., включая НДС при импорте оборудования, НДС в составе потребленной электроэнергии, налог на прибыль от реализации вычислительной мощности и цифровых активов.

Поставка оборудования будет проходить во II квартале 2024 г. После полного ввода в эксплуатацию первой партии вычислительная мощность в рамках данного направления составит 0,7 EH/s, что соответствует 0,11% от общемировой вычислительной мощности сети BTC. В планах компании увеличить свою долю до 1% в ближайшей перспективе, что будет сравнимо с вычислительной мощностью сети BTC, к примеру, генерируемой всеми майнерами Швеции.

Вычислительное оборудование для целей проекта будет размещено в дата-центре компании в Республике Хакасия. Общая мощность дата-центра, являющегося крупнейшим модульным вычислительным центром в регионе, составляет 48 МВт. В дальнейшем это направление деятельности будет масштабироваться на площадки компании, расположенные в других регионах РФ.

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Тимофей Семенов, генеральный директор Intelion Data Systems, сказал: «Блокчейн-вычисления имеют значимый потенциал для будущего развития всех типов высокопроизводительных вычислений за счет единой инфраструктуры и схожих технических требований для поддержания таких вычислений, в том числе для решения задач в области научного моделирования, искусственного интеллекта, рендеринга изображений, игровой индустрии, развития цифровой инфраструктуры. Энергоемкие блокчейн-вычисления при этом позволяют создавать и поддерживать масштабную инфраструктуру, построенную на перспективу и существенно эффективнее окупать вложения за счет высокого спроса на вычислительные мощности для добычи цифровых активов уже сейчас. Таким образом способствуют повышению экономической эффективности дата-центров, сохраняя при этом потенциал их использования под HPC-оборудование с учетом будущего роста спроса на его размещение и эксплуатацию».

Сергей Безделов, директор Ассоциации промышленного майнинга, сказал: «В настоящее время объем рынка майнинга в России составляет от 2 до 2,5 ГВт, из них 1,8 ГВт относится к промышленным майнерам. Подход компании Intelion к диверсификации своей деятельности и созданию новых возможностей в сфере цифровой экономики является значимым шагом в развитии майнинговой отрасли. Прецедент перехода оператором майнинга от модели предоставления услуги хостинга к самостоятельной добыче цифровых активов открывает новые перспективы для развития блокчейн-вычислений в стране. Если развитие майнинга в промышленном секторе пойдет по правильному пути, то после 2025 г. налоговые сборы составят более 50 млрд руб. ежегодно».

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