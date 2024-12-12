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Семенов Тимофей



12.12.2024 Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 1
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций 1
13.07.2023 Intelion Data Systems запустит первый в Мурманской области коммерческий ЦОД 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Семенов Тимофей и организации, системы, технологии, персоны:

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 9 5
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 89 1
Bitriver - Битривер 20 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 10 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 6 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
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Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 517 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1799 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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