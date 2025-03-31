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Безделов Сергей


31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
30.08.2024 В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 1
07.06.2024 Intelion Data Systems проинвестирует 12 млрд рублей в развитие искусственного интеллекта 1
25.04.2024 Intelion Data Systems приобрела оборудование на 1,4 млрд рублей для проведения собственных блокчейн-операций 1
24.01.2024 В России хотят отключать майнерам криптовалют электричество на срок до 500 часов в год 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Безделов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 10 4
Bitriver - Битривер 21 2
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
Цифровые активы 127 1
Nvidia Corp 3530 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 92 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Unsplash 896 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 82 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 324 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по энергетике 21 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 5
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 543 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3814 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2610 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 1
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Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 303 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
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