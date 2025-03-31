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Безделов Сергей
Безделов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3213 2
|Ткачев Антон 9 2
|Вязников Максим 2 1
|Береснев Вячеслав 2 1
|Новицкий Павел 1 1
|Половинка Даниил 1 1
|Селезнев Валерий 11 1
|Семенов Тимофей 5 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1921 2
|Известия ИД 641 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1010 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
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