Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183109
ИКТ 14233
Организации 11064
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3507
Системы 26212
Персоны 78691
География 2948
Статьи 1555
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Береснев Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 «К2 НейроТех» присоединилась к Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта в России 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
07.11.2024 АНО «ЦТИИ Нейролаб» и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Береснев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 2
Bitriver - Битривер 22 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16539 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 926 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 581 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11093 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22025 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7157 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 1
Новицкий Павел 1 1
Ткачев Антон 11 1
Гойко Вячеслав 18 1
Семенов Тимофей 6 1
Безделов Сергей 7 1
Рунец Игорь 4 1
Путин Владимир 3300 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще