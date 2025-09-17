Получите все материалы CNews по ключевому слову
Береснев Вячеслав
УПОМИНАНИЯ
Береснев Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 3 2
|Bitriver - Битривер 22 1
|Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4717 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
|АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 1
|Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 12 1
|Новицкий Павел 1 1
|Ткачев Антон 11 1
|Гойко Вячеслав 18 1
|Семенов Тимофей 6 1
|Безделов Сергей 7 1
|Рунец Игорь 4 1
|Путин Владимир 3300 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384332, в очереди разбора - 731570.
Создано именных указателей - 183109.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.