«Купить или создать свое?»: компания «Флант» озадачила этим вопросом посетителей форума «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» и рассказала о стратегиях построения контейнерной разработки на базе Kubernetes

Любой современный бизнес зависит от ИТ и может считаться цифровым. А стабильность ИТ-инфраструктуры напрямую влияет на прибыль компании вне зависимости от индустрии: это верно и для финансового сектора, и для ритейла, и для электронной коммерции, телекома или промышленности.

Именно поэтому во всех сегментах рынка мы наблюдаем взрывной рост популярности технологии Kubernetes (K8s) — основы современной ИТ-инфраструктуры. Согласно последнему исследованию State of Devops* около 58% компаний уже используют этот инструмент для оркестрации контейнеризированных приложений. Грамотное использование Kubernetes позволяет повысить качество приложений, скорость реагирования на запросы бизнеса, безопасность, а также снизить затраты на разработку — то есть решить приоритетные для любого ИТ-департамента задачи.

Генеральный директор АО «Флант» Александр Баталов считает, что есть три пути выстраивания работы с Kubernetes — именно об этом он рассказал на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». В своем докладе он аккумулировал восьмилетний опыт создания и поддержки сверхнадежной инфраструктуры на Kubernetes.

Еще в 2015 г., после первого публичного релиза Kubernetes, «Флант» поверил в новую на тот момент технологию, став первопроходцем K8s в России и популяризировав эту технологию среди технических специалистов. Более того, «Флант» не просто использует K8s, но и участвует в его разработке в составе международного сообщества, являясь №1 российским контрибьютором — то есть отлично знает, как Kubernetes устроен изнутри.

По словам Александра, начиная работать с Kubernetes, компании могут поступить следующим образом:





Работать с бесплатной Open Source-версией, так называемым «ванильным» Kubernetes, который включает весь набор функций от мирового сообщества. Это подразумевает, что необходимо детально разобраться в K8s, его многочисленных сложных настройках и постоянно поддерживать корректное взаимодействие с большим количеством дополнительных приложений. Разработать свою Kubernetes-платформу силами внутренней команды разработчиков, добавляя необходимый конкретному бизнесу функционал, унифицируя настройки и набор необходимых сторонних компонентов. Выбрать готовую сбалансированную и настроенную платформу от проверенного вендора.





Специализированные платформы от вендора, по мнению Александра, являются наиболее безопасным выбором для любого бизнеса. Они гарантируют переносимость приложений и сред вне зависимости от инфраструктуры, обеспечивают бесшовный переход от версии к версии, включают все необходимые компоненты и оптимальные настройки, вовремя поставляют обновления безопасности и стандартизируют процесс разработки. Кроме того, такие вендоры следят за чистотой Open Source-кода, что крайне важно для технологического суверенитета России.

Если создать собственную платформу силами внутренней команды еще более -менее реально, то довести ее до стабильного состояния, обеспечивать постоянную поддержку и обновления как Kubernetes, так и других компонентов может быть слишком трудозатратно даже для крупных компаний. Таким образом, ответ на вопрос из заголовка статьи — «Купить или делать свое» — достаточно очевиден: купить. Купить для того, чтобы сэкономить время, деньги и силы и обезопасить свой бизнес.

Александр Баталов: «По опыту общения с заказчиками я мог бы назвать самую типичную ошибку при работе с Kubernetes: желание компании постигать мир K8s самостоятельно. Однако это не так просто, как кажется, и далеко не всегда эти усилия будут оправданы.

У нас есть несколько кейсов из финансового сектора, когда компания несколько лет разрабатывала свою платформу, инвестировала в нее серьезные деньги, но итоговый продукт «не взлетел». Просто потому, что не хватило опыта и знаний, чтобы учесть все нюансы. Мы во «Фланте» уже более пяти лет развиваем платформу Deckhouse. Имея за плечами огромный опыт работы с Kubernetes и поддержки множества клиентских инфраструктур, мы сумели найти правильный набор компонентов и обеспечить самые оптимальные настройки. А благодаря регулярному и очень плотному взаимодействию с клиентами, мы очень оперативно вносим изменения и дорабатываем продукт. Все это позволяет нам не только соответствовать всем требованиям клиентских команд разработки и эксплуатации ПО, но также идти на опережение, давая им то, о чем они даже не задумывались. Свою инфраструктуру доверили Deckhouse такие компании, как Fesco, Leroy Merlin, ООО «Альфа-лизинг», ООО «Всеинструменты.ру», АО «ОТП-банк», АО «Первый канал» и многие другие. Исследование State of DevOps* подтверждает, что среди компаний, которые отдают предпочтение платформенным решениям отечественных вендоров, более 50% выбирают Kubernetes-платформу Deckhouse. Причем почти все в качестве ключевого преимущества отмечают, что это единственное российское решение с 5+ лет опыта работы в production-среде заказчиков на нескольких сотнях кластеров».

Большой интерес публики также привлек выставочный стенд «Фланта», где ведущие эксперты компании представили всю линейку своих продуктов и услуг, рассказали о планах развития и поделились примерами успешных внедрений.

* Исследование State of Devops 2023 — масштабный срез по российской DevOps-индустрии, который компания «Экспресс 42» провела совместно с Yandex Cloud, «Флантом», OTUS и HeadHunter. Исследование основано на результатах опроса, который проходил с февраля по апрель 2023 г. В исследовании приняли участие более 2000 инженеров, тестировщиков, разработчиков, техлидов, тимлидов, СТО, ИТ-руководителей. Результатом стал детальный отчет о состоянии отечественной индустрии DevOps.