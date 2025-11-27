Разделы

Королева Ирина


СОБЫТИЯ


27.11.2025 Российский видеоредактор «Мовавика Видео» выпустил более 40 настраиваемых ретроэффектов 1
05.05.2024 Как сделать контакт-центр прибыльным 1
03.04.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
19.03.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 16 апреля 1
19.10.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
19.07.2022 Какие нестандартные задачи можно поручить контакт-центру 1
23.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1
09.06.2022 Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Королева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 382 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 705 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14136 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 75 2
Авантелеком 32 1
ФОРС - Центр разработки 678 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 157 1
Ростелеком - Светец - Светец Интегро - Светец Технолоджи 57 1
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 1
Ростелеком 10288 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3106 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2985 7
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 7
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 130 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 3
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 221 3
Группа Самолет 93 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8137 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 398 2
Пиццафабрика 6 1
O’STIN - Остин 11 1
Ингосстрах СПАО 451 1
Газпром Тех - Aurus Russia - Аурус 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1360 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 24 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5221 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5545 7
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4261 7
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 974 7
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1199 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13302 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57027 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33862 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2415 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3329 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4445 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 708 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7559 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11283 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8092 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1137 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5637 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17874 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1262 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 391 3
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 40 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 436 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4881 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6851 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3164 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5557 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12301 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4446 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25518 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9738 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31541 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22985 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72814 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6136 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17093 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25615 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2678 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8443 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1523 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6663 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5805 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SmartSpeech 13 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 245 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 922 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 101 1
Цыплакова Ольга 8 3
Голомысов Андрей 8 3
Бейрис Кристине 4 3
Строганова Яна 4 3
Щиров Илья 45 3
Морозов Виктор 7 3
Пчелин Юрий 38 3
Соколова Яна 5 3
Силанова Ольга 3 3
Петряева Марина 3 3
Лазаревская Екатерина 3 3
Бери Светлана 9 2
Масич Николай 2 2
Шершнева Людмила 2 2
Думикян Георгий 5 2
Кравченко Юлия 2 2
Цыганкова Ольга 6 2
Потишний Роман 11 2
Халидов Тимур 1 1
Вирясов Владислав 32 1
Торубарова Элеонора 4 1
Курганович Татьяна 4 1
Пушкарёва Вера 4 1
Конохов Максим 4 1
Палин Виталий 4 1
Сухачева Анастасия 1 1
Гвоздев Александр 4 1
Вельмакин Никита 1 1
Худякова Ольга 1 1
Каменская Виктория 1 1
Афанасьев Денис 73 1
Полканов Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156284 7
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 245 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 508 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10704 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51138 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9627 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54851 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3762 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25889 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6218 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6652 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11720 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2947 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11410 1
Аудит - аудиторский услуги 3081 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 591 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1432 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3208 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6238 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5940 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5376 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3649 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1710 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2910 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 662 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8357 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 772 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 6
