Российский видеоредактор «Мовавика Видео» выпустил более 40 настраиваемых ретроэффектов

Стилизация под «Иронию судьбы», старые семейные хроники или записи с видеокассеты — добавить трендовую ностальгическую атмосферу своим видео теперь можно в российском видеоредакторе «Мовавика Видео». Новая функциональность разработана с применением шейдерных технологий, которые используют в гейм-дизайне для трансформации и отрисовывания объектов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика».

«Мовавика Видео» — видеоредактор для монтажа как коротких роликов, так и влогов, подкастов, видео для бизнеса или уютных семейных фильмов — флагманский продукт аккредитованной ИТ-компании «Мовавика» из Новосибирска.

Новые «ретро» эффекты меняют видео за секунды благодаря сложным шейдерным технологиям. Шейдеры обеспечивает обработку в реальном времени. Это позволяет сразу же видеть результат от применения эффекта или изменения его настроек, накладывать несколько эффектов одновременно.

Визуальный ряд можно усилить подходящей музыкой или звуками: эффектом старого радио, радиопомехами, потрескиванием проектора, звуками саксофона и др.

Ирина Королева, директор по развитию бизнеса компании «Мовавика»: «Исследования показывают увеличение интереса пользователей интернета к винтажной стилистике. Люди устали от идеальных глянцевых и чистых кадров, поэтому ретро привлекает не только ностальгией, но и неидеальностью форм и фактур. Зернистость пленки, эффект видеокассеты с характерными артефактами и шумом, световые блики, имитация выцветшей пленки, как на старых фотографиях. Мы выпустили ретроэффекты и удобные настройки, с помощью которых обычное видео со смартфона за пару кликов превращается в душевные кадры, как из старого фильма или семейной хроники 80-х».

Интерес к винтажной визуальной стилистике разделяет все больше жителей России. По данным «Авито», летом 2025 г. в сравнении с летом 2024 г. на 26% выросли продажи игровых ретро-приставок Dendy и на 27% чаще стали покупать камеры Fujifilm. «Мегафон» в апреле 2025 г. отмечал, что за первые три месяца 2025 г. число посетителей сайтов, погружающих в атмосферу ранних видеоигр и интернета, увеличилось на 47% по сравнению с тем же периодом 2024 г.